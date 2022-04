Fußball, Bezirksliga : FCL-Coach Beruda geht es nur noch um Entwicklung

FCL-Trainer Lukas Beruda (Mitte) schaut nicht mehr auf die Tabelle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nachdem die Bezirksliga-Fußballer in der Rückrunde mehrfach vergeblich zur Aufholjagd geblasen haben, geht es nun für den Rest der Saison um die spielerischen Fortschritte – ohne tabellarische Zwänge. Am Sonntag kommt der FV Wiehl II an den Birkenberg.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – FV Wiehl II. Auf Platz neun stecken die Fußballer des FC Leverkusen im Niemandsland der Tabelle fest. Für die Mannschaft von Trainer Lukas Beruda ist der Zug zu den Spitzenrängen abgefahren, im idealen Fall geht es noch um Rang vier. „Wir wollen die nächsten Partien nutzen, um uns weiterzuentwickeln. Die Tabelle hat keine besondere Bedeutung mehr für uns“, erklärt der Coach. Am Sonntag (15.15 Uhr) empfangen die Kicker vom Birkenberg den Abstiegskandidaten aus dem oberbergischen Wiehl. Die FVW-Reserve liegt punktgleich mit dem SV Westhoven-Ensen auf Rang 14.

Max Uhlenbrock sah am vergangenen Wochenende Gelb-Rot und wird seine Sperre ebenso absitzen müssen, wie Narciel Mbuku nach der fünften Gelben Karte. Fabian Mettke (Knieprobleme) und Aristote Mambasa Masudi (Muskelfaserriss) sind verletzt, zudem ist der Einsatz der angeschlagenen Herwin Mambasa, Patrick Paffrath, Jan Ruhnau-Geuenich und Ibrahim Rama wegen diverser Blessuren ungewiss. Im Training ging es beim FCL zuletzt viel um das Spiel mit und ohne Ball. Beruda sieht vor allem in diesen Aspekten einigen Nachholbedarf.