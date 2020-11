Länderspiele der Borussen : Hofmann verletzt raus - Thuram verliert beim Debüt

Der Auftritt von Jonas Hofmann gegen Tschechien dauerte nur 18 Minuten, dann musste er verletzt raus. Foto: dpa/Robert Michael

Mönchengladbach Unauffällig bis unglücklich - so verlief der Länderspielabend für einige Borussia-Profis. Jonas Hofmann verletzte sich im DFB-Trikot, Marcus Thuram kassierte beim Debüt für Frankreich eine peinliche Pleite. Mehrere Fohlen wurden von ihren Trainern geschont.

Deutschland - Tschechien 1:0 (1:0) - mit Jonas Hofmann (18 Minuten), Florian Neuhaus (90 Minuten)

Siebenmal in 23 Tagen war Hofmann im Einsatz gewesen, sechsmal hatte er in der Startelf gestanden und fünfmal durchgespielt. War das achte Spiel in 26 Tagen zu viel? Einer der besten Borussen der bisherigen Saison, wenn nicht sogar der beste, musste gegen Tschechien schon nach 18 Minuten mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Sollte er länger fehlen, wäre das äußerst bitter für die Gladbacher, die die Mehrfachbelastung bislang so gut gemeistert hatten.

Neuhaus leitete mit einem Schuss, den Tschechiens Keeper Jiri Pavlenka zur Seite abwehrte, das 1:0 ein. Debütant Philipp Max flankte in die Mitte, wo Luca Waldschmidt einschob. Neuhaus, mit der Nummer 7 unterwegs, zählte zu den Auffälligsten und Spielfreudigsten im DFB-Team. Der 23-Jährige sammelte Pluspunkte, nur das Lattenkreuz verhinderte ein sehr sehenswertes zweites Länderspieltor.

Frankreich - Finnland 0:2 (0:2) - mit Marcus Thuram (90 Minuten)

Um ein Haar hätte sich Thuram schon nach 15 Minuten mit seinem ersten Länderspieltor eingeführt. Doch sein Kopfball klatschte an die Latte. In der Folge hatte der Linksaußen mehrere gute Möglichkeiten, die beste davon eine Direktabnahme nach einer Halbfeldflanke. Irgendwann driftete sein Auftritt ins Unglückliche ab, was zum gesamten Spiel der Franzosen passte. Denn ein finnischer Doppelschlag aus dem Nichts brachte den Weltmeister nach rund einer halben Stunde ins Hintertreffen. Thuram lief sich im Getümmel immer häufiger fest, am Ende tendierte die Zahl seiner Abschlüsse zur Zweistelligkeit. Allein: Es half nichts.

Belgien - Schweiz 2:1 (0:1) - mit Breel Embolo (45 Minuten)

Nach einer Halbzeit hatte Embolo Feierabend und konnte sich zu seinen Borussia-Kollegen Yann Sommer und Nico Elvedi auf die Bank setzen. Die Schweiz führte nach 45 Minuten im belgischen Löwen, dorthin war das Spiel wegen der Ausgangssperre in der belgischen Hauptstadt Brüssel verlegt worden.

Beim 1:0 von Admir Mehmedi hatte Embolo seine Füße nicht im Spiel. Der Angreifer ackerte wie gewohnt, blieb aber in seinem siebten Einsatz seit März 2019 torlos. Auf sein fünftes Länderspieltor wartet Embolo nun 541 Minuten. Ohne ihn gab die Schweiz das Spiel aus der Hand, Michi Batshuayi traf doppelt für Belgien.

Luxemburg - Österreich 0:3 (0:0) - mit Valentino Lazaro (58 Minuten)

Luxemburg ist Tabellenführer seiner C-Gruppe in der Nations League, Österreich führt seine Gruppe in der B-Liga an. Eine Blamage wäre ein Unentschieden im Großherzogtum also nicht unbedingt gewesen, aber auf jeden Fall eine herbe Enttäuschung. 0:0 stand es zur Pause. Lazaro kam nicht nur zu seinem ersten Länderspieleinsatz seit einem Jahr, sondern stand auch erstmals seit seinem Muskelbündelriss aus dem August in der Startelf. Für Borussia war er bislang dreimal eingewechselt worden.

