Lernvideo zur „Bananenflanke“ : Wie Borussia hilft, Kinder für Physik zu begeistern

Borussia-Legende Rainer Bonhof (r.) beteiligte sich an den Experimenten der Jung-Studenten im Borussia-Park. Foto: Julian Budjan

Mönchengladbach Was haben Fußball und Physik gemeinsam? Ziemlich viel. Rainer Bonhof und Patrick Herrmann beteiligten sich deshalb an einem Video der „Junior Uni“ Wuppertal, mit dem bei Kindern und Jugendlichen spielerisch das Interesse für Wissenschaft geweckt werden soll.

Mit einem Haartrockner einen Tischtennisball in der Luft balancieren – das macht Borussia-Legende Rainer Bonhof auch nicht alle Tage. Dabei hält sich der Ball aus den gleichen Gründen im warmen Luftstrom wie Bonhofs gefürchtete Freistöße in den 70er Jahren ins Tor segelten: Physik. Oder genauer: wegen des Bernoulli-Effekts.

Über den Fußball die Kinder für die Wissenschaft begeistern – das ist der Gedanke des Kurses „Kick mit Physik“ an der Wuppertaler Kinder- und Jugend-Universität „Junior Uni“, die seit zwölf Jahren Zehntausende Heranwachsende fördert. Nun ist in Kooperation mit der Borussia und dem Wissenscampus Mönchengladbach das Lernvideo „Fußball macht (auch) schlau“ entstanden, in dem nicht nur Borussias Vizepräsident Bonhof, sondern auch Rechtsaußen Patrick Herrmann als eifriger Flankengeber mit von der Partie ist. Thema ist die Frage, warum der Ball bei Bananenflanken sowie angeschnittenen Schüssen und Freistößen eine kurvige Flugbahn bestreitet.

So empfängt Bonhof am Anfang des Videos mit großväterlichem Charme die beiden Jung-Studenten Elli (13) und Vito (17) im Borussia Park und erzählt ihnen von früher: Wie Manfred Kaltz vom Hamburger SV den Begriff der Bananenflanke prägte, wie Günter Netzer und er selbst begannen, im Training die Bälle nicht mehr gerade aufs Tor zu zimmern, sondern mit der Innenseite des Fußes anzudrehen. Sie übten das „bis zum Abwinken“, so Bonhof, weil der detailversessene Trainer Hennes Weisweiler es so wollte. „Die Frage ist immer: Wie viel Schnitt brauche ich und wie weit muss ich weg?“, erklärt Bonhof den Jugendlichen: „Wenn ich ihn in der Mitte treffe, gebe ich ihm wenig, unten an der Außenseite viel Schnitt mit.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Aber warum fliegt der Ball überhaupt in einer Kurve?“, fragt Elli. Das erklärt die Physikerin Annika Spathmann dann anhand von Experimenten und eines Flipboards auf dem heiligen Rasen: „Das hat mit den Luftströmen zu tun, schnellere Luft erzeugt einen Unterdruck.“ Deswegen werde ein Tischtennisball immer wieder in die Mitte des Föhn-Luftstroms zurückgezogen. Und weil ein rechtsrum angedrehter Fußball durch seine Rotation auf der rechten Seite Luft ausbremse und auf der linken Seite Luft beschleunige, ziehe er in einer Flugkurve nach links.

„Die Bananenflanke ist so viel schwerer für den Gegner auszurechnen“, sagt Herrmann. Er muss es wissen. Gerade hat er am Wochenende auf diese Art das Traumtor von Valentino Lazaro vorbereitet. Das gleiche physikalische Phänomen ist im Übrigen auch dafür verantwortlich, dass Flugzeuge fliegen können: Weil der Luftstrom an der asymmetrischen Oberseite schneller fließt und so an der glatten Unterseite ein höherer Druck herrscht. „Fußball ist bei jungen Menschen ja meist viel angesagter als Physik. Unser Ansatz ist, physikalische Phänomene praxisnah über Experimente auf dem Fußballplatz zu vermitteln“, sagt Spathmann.

Foto: Imago Infos „Tor des Monats“ - Alle Gewinner von Borussia Mönchengladbach

Hintergrund der Aktion ist die Absicht des Wissenscampus Mönchengladbach, eine Junior Uni nach dem Vorbild Wuppertals aufzubauen. Borussia Mönchengladbach möchte dazu einen Teil beitragen, wie Präsident Rolf Königs erklärte: „Junge Menschen für Bildung zu begeistern, ist uns eine Herzensangelegenheit.“ Königs versprach, dass sich die Borussia auch finanziell beteiligen werde. Kinder und Jugendliche sollen spielerisch und ohne Notendruck gefördert werden. „Kein Kind wird dumm geboren, es liegt nur daran, dass viele Kinder nicht ausreichend gefördert werden“, sagte Ernst-Andreas Ziegler von der Junior Uni Wuppertal.