Borusse vor Frankreich-Debüt : Thuram stiehlt Plea die Show

Mönchengladbach Der eine Franzose wurde zum Nationalteam eingeladen, der andere nicht. Für Marcus Thuram könnte es das Debüt geben, Alassane Plea ist trotz starker Leistungen in der Champions League nicht dabei.

Als Alassane Plea zuletzt einen Dreierpack produzierte beim 3:1 in Bremen im November 2018, da kam prompt der Anruf von Didier Deschamps. Frankreichs erster Fußballtrainer nominierte Borussias Mittelstürmer erstmals für die Équipe Tricolore, den aktuellen Weltmeister. Nun hat Plea wieder drei Tore in einem Spiel gemacht, und das in der Champions League, aktuell ist er gar der beste Scorer der Königsklasse nach Lionel Messi.

Doch dieses Mal meldete sich Dechamps nicht bei Plea, um ihn für das Testspiel gegen Finnland und die Nations-League-Partien in Portugal und gegen Schweden einzuladen. Dafür aber bei dessen Teamkameraden Marcus Thuram. Erstmals gehört der Außenstürmer zu Frankreichs A-Team. Damit ist wieder ein Thuram dabei im Team Frankreich. Vater Lilian ist Frankreichs Rekordnationalspieler, mit Deschamps wurde er Welt- und Europameister. Und auch mit Zinedine Zidane, dem Trainer von Real, dem sein Filius nun Kopfzerbrechen bereitete.

Dass die drei großen Franzosen in der Sache mal telefoniert haben, ist nicht auszuschließen. Reinreden in die Mannschaft musste den Gladbacher aber keiner. Seit er 2019 von EA Guingamp kam, zieht er groß auf. Beim 3:4 in Leverkusen machte er sein 50. Pflichtspiel als Borusse, 17 Tore schoss er und bereitete 15 vor.

Was das Nationalteam angeht, hat Thuram junior Plea erstmal die Show gestohlen. Das liegt indes auch daran, dass das französische Angebot an Mittelstürmern groß ist. Und da Deschamps Plea als Zentrumsstürmer sieht, hat es dieser schwer. Auf den Flügeln gibt es „nur“ die Superstars Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) und Kingsley Coman (FC Bayern). Dass Thuram daher seinen Einsatz bekommt und somit als Nationalspieler zurückkehrt nach Gladbach, ist recht wahrscheinlich. Er wäre nach Jonas Hofmann und Florian Neuhaus der dritte Borusse, der unter Trainer Marco Rose Nationalspieler wird. Die beiden anderen hatten am 7. Oktober beim 3:3 gegen die Türkei im DFB-Team debütiert.

Auf seinem Instagram-Account hat Thuram seine Ankunft bei der Équipe mit einem Video dokumentiert. Gewohnt lässig ist er gestylt und grüßt den Filmenden mit einem freundlichen „Bonjour“. Auf Trainingsbildern ist er unter anderem mit Coman zu sehen. Das wäre eine feine Flügelzange, Coman über links, Thuram, wie zuweilen auch bei Borussia, über rechts. Dass Thuram schon am Mittwoch gegen Finnland mitwirken darf, ist nicht unwahrscheinlich. Und auch nicht, dass er gleich produktiv ist, wenn man auf seinen Lauf in der bisherigen Borussia-Zeit schaut. In Gladbach jedenfalls hat er sich als Blitzstarter eingeführt mit seinem Flugkopfball-Tor beim Pokalspiel in Sandhausen.