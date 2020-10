Corona-Zahlen steigen : Diese zehn Städte haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Düsseldorf In NRW gelten inzwischen rund 80 Prozent der Kreise und großen Städte als Corona-Risikogebiete. Mehrere Regionen haben die 100er Marke beim Inzidenzwert überschritten, darunter Aachen, Solingen, Herne und Köln. Ein Überblick, welche Städte in NRW besonders betroffen sind.

In Nordrhein-Westfalen haben die Corona-Neuinfektionen einen Höchstwert erreicht. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldete dem Robert Koch-Institut am späten Donnerstagabend 2740 Fälle, wie aus der Webseite des Berliner Instituts hervorgeht. Damit überstieg der Wert den erst einen Tag alten Rekord um 117 Fälle.

Insgesamt gibt es derzeit in NRW 42 Regionen, bei denen die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) über 50 liegt (Stand: 23. Oktober 2020). Bei Werten ab 50 müssen die Behörden in NRW zwingend weitergehende Regeln für das öffentliche Leben erlassen. Außerdem wurden in den letzten sieben Tagen in allen Städten und Kreisen des Landes mindestens eine neue Infektion gemeldet.