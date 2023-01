Teure PCR-Tests Kleinkariertes Mäkeln an den Kosten – Spahn und die Schlaumeier

Fast drei Jahre ist es her, dass die Pandemie Deutschland erreichte: Am 27. Januar 2020 wurde erstmals das Coronavirus bei einem Mann in Bayern nachgewiesen. Seither gingen Infektionswellen durch das Land, es kam zu wochenlangen Lockdowns. Man konnte und kann viel am Pandemie-Management von Bund und Ländern kritisieren: Schulen und Kitas hätten nie geschlossen werden dürfen, zumal manche Länder gleichzeitig Möbelhäuser offen ließen.