Umfrageergebnisse Mehrheit für Isolationspflicht bei Corona-Infektion

Insgesamt werden die noch geltenden Corona-Maßnahmen in Deutschland - wie die FFP2-Maskenpflicht im Fernverkehr, in Arztpraxen und Krankenhäusern - mehrheitlich unterstützt, wie die Ergebnisse zeigen. 57 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland hielten sie für angemessen. Gut jedem Vierten (28 Prozent) gingen die Corona-Maßnahmen zu weit, zwölf Prozent gingen die Regeln hingegen nicht weit genug.