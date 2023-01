Arbeitsmarkt in Meerbusch 146 mehr Arbeitslose als im Vorjahr

In Meerbusch, wie auch in den anderen kreisangehörigen Städten, stieg die Arbeitslosigkeit vor allem in den Herbst- und frühen Wintermonaten. Dies ist eine häufig zu beobachtende Entwicklung und liegt vor allem daran, dass viele Außenberufe, während der kalten Monate nicht tätig sein können und etwa im Baugewerbe zahlreiche befristete Arbeitsverhältnisse in dieser Zeit nicht fortgesetzt werden. Normalerweise erreicht die Arbeitslosenzahl im Januar ihren Höchststand und sinkt ab Februar, wenn wieder mehr Projekte geplant und angegangen werden.