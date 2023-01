Auswertung einer Statistik So viel verdienen die Menschen im Kreis Mettmann im Durchschnitt

Über Geld, vor allem das eigene Gehalt, spricht man nicht – so heißt es oft. Doch genau diese Daten wertete Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand jetzt vorliegender Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2018 für NRW aus. Daraus ergibt sich rein rechnerisch ein durchschnittliches Jahreseinkommen (vor Steuern) von 42.102 Euro je Steuerpflichtigen. Das waren 3,0 Prozent mehr als 2017 (damals: 40.882 Euro). Dies umschließt 8,9 Millionen Einkommensteuerpflichtige in Nordrhein-Westfalen die im Jahr 2018 Gesamteinkünfte in Höhe von 373,2 Milliarden Euro (2017: 359,5 Milliarden Euro) erzielten.