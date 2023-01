Kommentar zu Lauterbachs Entscheidung Die Testpflicht für Einreisende aus China hat Tücken

Viele Nachbarländer haben sie schon, jetzt soll auch Deutschland folgen: Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstagvormittag verkündete, müssen Reisende aus China auch hierzulande künftig mindestens einen Antigenschnelltest vorlegen. Die Einreiseverordnung werde dafür kurzfristig geändert – die tagelange Debatte wirkte wie ein unfreiwilliges Dé­jà-vu. Eine Corona-Testpflicht klingt für viele so weit weg wie Ausgangsbeschränkungen und Nudelnotstand in Supermärkten. Die Pandemie ist vorbei – aber nicht in China.