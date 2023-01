Verbreitung in den USA Virologe empfiehlt Boosterimpfung aufgrund neuer Corona-Variante

In China könne zwar nicht ganz ausgeschlossen werden, dass sich neue Virus-Mutanten herausbildeten und auch außerhalb des Landes eine Gefährdung darstellten, warnte der Wissenschaftler. Allerdings hätten die neuen Varianten nicht so einen starken Vorteil wie in Europa oder Amerika. „In China können jetzt auch Varianten zum Zuge kommen, die bei uns angesichts der Immunität der meisten Menschen keine Chance mehr hätten.“