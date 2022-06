Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW deutlich über Bundesstand

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen liegt mit 774 deutlich über dem Bundesstand. Die höchste Inzidenz hat Borken. Ein Überblick über die Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen liegt konstant deutlich über dem Bundesstand. Am Mittwochmorgen betrug der Wert in NRW laut Robert Koch-Institut (RKI) wie am Vortag 774,0. Bundesweit registrierte das RKI am Mittwoch dagegen einen Wert von 646,3. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche in Nordrhein-Westfalen bei 551,4 gelegen.