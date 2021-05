Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW sinkt weiter - Noch sieben Kreise über 200

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist weiter gesunken und liegt bei 144,3. Nur noch sieben Kreise und Städte liegen über der 200-Marke. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Der Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Donnerstag einen Inzidenz-Wert von 144,3 an. Tags zuvor hatte die wichtige Kennziffer noch bei 148,2 gelegen. Landesweit stieg die Zahl der Covid-19-Fälle um 4912. Binnen 24 Stunden starben 49 Menschen im Zusammenhang mit Corona. (Stand: 6. Mai) .

17 der 53 NRW-Kreise und kreisfreien Städte lagen über der Schwelle von 165. Ab diesem Grenzwert gehen Schulen in Distanzunterricht und Kitas in den Notbetrieb. Sechs Kommunen in NRW - Münster, Coesfeld, Höxter, Soest, Lippe und Rhein-Sieg-Kreis - unterschritten die für die Bundes-Notbremse entscheidende Schwelle von 100. Die niedrigste Inzidenz hatte unverändert der Kreis Soest mit 66,9. Spitzenreiter war weiter der Hamm, aber hier ging der Wert von 277,9 am Mittwoch auf 254,0 deutlich zurück. Die größte NRW-Stadt Köln lag bei einem Inzidenzwert von 177,7. Die Landeshauptstadt Düsseldorf verzeichnete eine Inzidenz von 127,4.