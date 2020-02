Auswirkungen des Coronavirus auf den Sport : Marathon in Tokio für 38.000 Teilnehmer abgesagt – nur Profis dürfen starten

Düsseldorf Der Coronavirus versetzt China in den Ausnahmezustand. Auch auf den Sport hat die Infektionskrankheit bereits Auswirkungen. Wir zeigen Ihnen, welche Veranstaltungen betroffen sind.

+++++13. Februar 2020+++++

Japan hält an Olympischen Spielen fest

Japan will ungeachtet der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Olympischen Spielen im Sommer wie geplant austragen. Der Chef des japanischen Olympischen Komitees, Yoshiro Mori, bekräftigte am Donnerstag bei einem Treffen mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Tokio, dass die Planung für die Spiele nicht durch die neue Lungenkrankheit Covid-19 beeinträchtigt werde. „Ich möchte noch einmal klarstellen, dass eine Absage oder Verschiebung der Tokio-Spiele nicht erwogen wurden“, sagte Mori zum Auftakt eines zweitägigen Vorbereitungstreffens mit dem IOC. Man werde mit der japanischen Regierung zusammenarbeiten und „ruhig“ mit jeglichen Problemen infolge des neuartigen Virus umgehen.

Knapp sechs Monate sind es noch bis zu den Spielen, die vom 24. Juli bis 9. August geplant sind. Mit jedem Tag, an dem die Zahl der Infizierten steigt, wächst auch die Sorge um Olympia. Einige olympische Qualifikationsveranstaltungen wurden bereits abgesagt oder verschoben. So wurde das Turnier im Frauenfußball von Nanjing/China nach Sydney verlegt. Die chinesischen Handballerinnen sagten ihre Teilnahme am Qualifikationsturnier ab.

„Ich bin ernsthaft besorgt, dass die Ausbreitung der Infektionskrankheit den Spielen einen Dämpfer versetzen könnte“, hatte kürzlich Organisationschef Toshiro Muto gesagt. Und auch Saburo Kawabuchi, Bürgermeister des Athletendorfs, in dem 11 000 Olympioniken wohnen sollen, zeigte sich besorgt. „Ich hoffe wirklich, dass die Infektionskrankheit irgendwie abklingt, damit wir die Olympischen und Paralympischen Spiele reibungslos durchführen können“. Das IOC und Mori zeigen sich jedoch weiter unbeirrt.

Der Vorsitzende der IOC-Koordinierungskommission, John Coates, sagte am Donnerstag in Tokio, das neue Virus Sars-CoV-2 sei ein „unerwartetes“ Problem. Die Verantwortlichen für die Spiele würden jedoch später zeigen, dass für die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für die Athleten und Besucher Japans gesorgt sein wird, wurde Coates von der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zitiert. Der japanische Regierungschef Shinzo Abe rief unterdessen die Wirtschaft des Landes auf, die Produktion von Schutzmasken deutlich ankurbeln.

Bislang sind in Japan mehr als 240 Fälle des Erregers bestätigt. 218 der Betroffenen sind Passagiere und Crewmitglieder des vor Yokohama unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtsschiffs „Diamond Princess“.

Unterdessen sorgt die neue Lungenkrankheit auch in der übrigen Sportwelt für Verwerfungen. So wurden die Austragungen der World Rugby Sevens Series in Hongkong und Singapur von April auf Oktober verschoben, wie die Organisatoren am Donnerstag bekanntgaben. Auch die SportAccord-Konferenz, die enge Beziehungen zur olympischen Bewegung hat, wird nicht wie geplant im April in Peking stattfinden.

+++++12. Februar 2020+++++

Formel-1-Rennen in China auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Zahl der Todesopfer steigt, Tausende sind infiziert - die schnelle Ausbreitung des Coronavirus in China wirbelt nun auch den Terminkalender der Formel 1 durcheinander. Ferrari-Star Sebastian Vettel, Weltmeister Lewis Hamilton und Co. werden nicht wie geplant am 19. April in Shanghai ihre Runden drehen. Der Automobil-Weltverband FIA hat den Großen Preis im Reich der Mitte am Mittwoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Ob und wann das Rennen nachgeholt werden kann, wird noch entschieden.

"Die Formel 1 hat diese Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit und Sicherheit des reisenden Personals, der Fahrer und der Fans zu gewährleisten", hieß es in der FIA-Mitteilung. Nun werde man sich die nötige Zeit nehmen, "um die Realisierbarkeit potenzieller Alternativtermine zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr zu untersuchen, falls sich die Situation bessert." Das dürfte im Formel-1-Rekordjahr mit immer noch 21 Rennen eine knifflige Aufgabe werden.

In der Wirtschaftsmetropole Shanghai hätte am 19. April das vierte Saisonrennen der Königsklasse stattfinden sollen. Letztmals wurde 2011 ein Formel-1-Rennen aufgrund widriger äußerer Umstände abgesagt, der Große Preis von Bahrain. In dem Königreich im Persischen Golf herrschten damals im Zuge des "Arabischen Frühlings" massive politische Unruhen.

Dass in China aus Vernunftsgründen nicht gefahren werden kann, hatte sich zuletzt angedeutet. Auch logistisch wäre die Aufgabe kaum zu stemmen gewesen, zahlreiche Airlines haben ihre China-Flüge gestrichen.

Vor der Formel 1 waren bereits unter anderem die für den 13. bis 15. März in Nanjing geplante Hallen-WM der Leichtathleten, das Formel-E-Rennen in Sanya (21. März) sowie mehrere Qualifikationsturniere für die Olympischen Sommerspiele in Tokio abgesagt worden.

Die Formel-1-Teams hatten trotz der Infektionsgefahren wiederum bis zuletzt gehofft, dass sie in China um WM-Punkte kämpfen könnten. Das Land ist auch ein gigantischer Werbemarkt für die Rennställe. "Es wäre sehr schade, wenn das Rennen nicht stattfindet", hatte etwa Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff gesagt. Er betonte bei einem PR-Termin aber auch, dass "die Gesundheit an erster Stelle" stehe und er hoffe, dass "die Lage rasch unter Kontrolle" gebracht werden könne. "Das ist das Wichtigste", so der Österreicher.

Doch die Lage ist alles andere als unter Kontrolle. Bis Mittwoch lagen in China mehr als 44.600 Infektionsfälle vor, verzeichnet wurden bislang 1100 Tote durch das Coronavirus, neuerdings COVID-19 genannt. Insgesamt traten bislang in rund 25 Ländern Infektionen auf - deshalb könnte auch das Formel-1-Debüt in Vietnam (5. April) wackeln.

Die Formel-1-Macher müssen nun irgendwie eine Lücke in ihrem prall gefüllten Kalender finden. Denkbar wäre eine Kombination mit dem WM-Lauf in Japan (11. Oktober), aber: Eine Option ohne vier aufeinanderfolgende Rennen scheint fast unmöglich. Und dies würde die Teams vor immense Anstrengungen stellen.

+++++12. Februar 2020++++++

Chinas Tischtennis-Asse bereiten sich in Katar auf WM vor

Aus Angst vor einer Infizierung mit dem Coronavirus haben sich Chinas Tischtennis-Asse bis zur Mannschafts-WM in der zweiten März-Hälfte in Südkorea ins Exil nach Katar begeben. Angaben des Weltverbandes ITTF zufolge verlängern die Weltmeister-Teams ihren bereits laufenden Aufenthalt in dem Emirat vorsorglich bis zur Weiterreise zur WM in Busan (22. bis 29. März).

Olympiasieger und Weltmeister Ma Long sowie seine Nationalmannschafts-Kollegen waren nach den German Open am ersten Februar-Wochenende zur Vorbereitung auf das World-Tour-Turnier Anfang März in Katars Hauptstadt Doha geflogen. Aufgrund der Situation in ihrer Heimat und lauter werdenden Forderungen in Südkorea nach einem vorläufigen Einreiseverbot für Chinesen entschlossen sich die Asiaten, ihre abschließende WM-Vorbereitung komplett im Ausland zu absolvieren. Laut ITTF hatte sich den Chinesen neben Katar auch Deutschland als Ausweichstation für das WM-Trainingslager angeboten.

+++++6. Februar 2020+++++

Damen-Golfturniere in Thailand und Singapur gestrichen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind zwei Profi-Golfturniere der Damen in Thailand und Singapur ersatzlos aus dem Turnierkalender gestrichen worden. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Spielerinnen, Fans und aller, die bei dieser Veranstaltung arbeiten, haben für uns immer höchste Priorität“, teilte die LPGA-Tour am Montag mit. Betroffen von der Absage sind die LPGA Thailand vom 20. bis 23. Februar in Pattaya und die eine Woche später geplante Women’s World Championship in Singapur.

+++++6. Februar 2020+++++

Formel-1-Rennen in China könnte abgesagt oder verlegt werden

Angesichts des grassierenden Coronavirus beschäftigt sich die Formel-1-Führung mit einem Ausweichtermin für den Grand Prix von China. Der „Bild“-Zeitung zufolge steht die Absage des vierten Saisonrennens am 19. April in Shanghai kurz bevor. In diesem Fall gilt eine Verschiebung ans Jahresende als Alternative - Platz im XXL-Kalender mit erstmals 22 Grand Prix ist aber rar.

„Wir werden uns die Möglichkeit offenlassen, um zu sehen, ob das Rennen später im Jahr stattfinden kann“, sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn mehreren Medien, darunter dem Internetportal „motorsport.com“. „Ich denke, dass wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es nicht im April stattfindet, wird es verschoben.“

Einen Termintausch mit einem anderen Grand Prix hält Brawn für kaum praktikabel. „Das würden wir wahrscheinlich nicht machen“, sagte der 65-Jährige. „Wir werden einfach versuchen, ein Zeitfenster zu finden, so dass das Rennen gegen Ende des Jahres stattfinden könnte.“

Dem Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ zufolge sollen allerdings zwei Varianten schon bei den Teams durchgefallen sein: Sollte das China-Rennen am 9. August eine Woche nach dem Grand Prix von Ungarn stattfinden, würde sich die Sommerpause verkürzen; und direkt zwischen Brasilien am 15. November und dem Saison-Finale am 29. November in Abu Dhabi fahren zu lassen, wurde demnach als zu hohe Belastung erachtet. Solch einen sogenannten Triple Header mit Events an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden hatte es nur 2018 gegeben, als in Frankreich, Österreich und England Runden gedreht wurden.

Die Formel 1 will 2020 unbedingt in China fahren, da der Markt für die Motorsport-Königsklasse wichtig ist. Im Fall einer Absage müsste in erster Linie der Veranstalter in Shanghai aktiv werden.

Spekulationen über den Hockenheimring als Ausweichstandort im April sind nicht seriös. Es gibt aktuell keine Gespräche zwischen der Formel 1 und dem Traditionskurs in Nordbaden. „Ein Formel-1-Rennen ist eine Riesenherausforderung“, sagte Geschäftsführer Jorn Teske der Deutschen Presse-Agentur. Alleine für die Werbemaßnahmen hatte der Kurs in der jüngeren Vergangenheit einen Vorlauf von einem Jahr. Grundsätzlich sei man aber natürlich „für alles offen“, meinte sein Geschäftsführer-Kollege Jochen Nerpel. Für Hockenheim hat sich ein Formel-1-Rennen zuletzt nicht mehr gerechnet.

Der Motorsport-Weltverband FIA hatte angekündigt, den Kalender der nächsten Rennen zu bewerten und, „falls nötig, jede erforderliche Maßnahme“ zu ergreifen, „um dabei zu helfen, die weltweite Motorsportgemeinschaft und die breite Öffentlichkeit zu schützen“.

Das Coronavirus war vor wenigen Wochen in der Stadt Wuhan ausgebrochen. Nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde sind mittlerweile rund 25 000 Menschen erkrankt. Es wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen in dem Land abgesagt.

+++++4. Februar 2020+++++

Champions-League-Spiele chinesischer Clubs verlegt

Wegen der Verbreitung des Coronavirus in China sind Spiele in der asiatischen Fußball-Champions-League, an denen chinesische Vereine beteiligt sind, verschoben worden. Wie der asiatische Fußballverband AFC am Dienstag bekannt gab, fiel die Entscheidung nach einem Dringlichkeitstreffen der sechs nationalen Mitgliedsverbände, die an der AFC Champions League East teilnehmen.

Betroffen sind die vier Teams Chiangrai United Peking, Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG und Shanghai Shenhua. Die ersten drei Runden der Gruppenspiele im Februar und März wurden auf April und Mai verschoben. Die erste K.o.-Phase wird voraussichtlich ebenfalls verschoben, die letzten 16 Spiele könnten im Juni statt im Mai stattfinden.

Die einzige Ausnahme ist ein Spiel Pekings am 18. Februar in Thailand. Da sich das Team derzeit in einem Trainingslager in Südkorea befindet, seien laut AFC „möglicherweise keine Quarantänemaßnahmen“ notwendig.

Zuvor hatte die AFC bereits das olympische Qualifikationsturnier im Frauenfußball von Nanjing/China nach Sydney verlegt. Auch ein Hallenfußballturnier für Männer wurde nach Turkmenistan verschoben.

Durch den Ausbruch des Coronavirus sind nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde mittlerweile 20 438 Menschen erkrankt, die Zahl der Todesopfer liegt bei derzeit 425.

+++++2. Februar 2020+++++

Chinas Handballerinnen verzichten auf Olympia-Quali

Die chinesische Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat wegen des Ausbruchs des Coronavirus die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt. Ein Sprecher der Internationalen Handball-Föderation (IHF) bestätigte am Dienstag den Rückzug des Teams, das sich über den dritten Platz bei der vergangenen Asienmeisterschaft für das Turnier in Ungarn qualifiziert hatte.

Die Chinesinnen hätten Ende März gegen Gastgeber Ungarn, Russland und Serbien um eines von zwei Olympia-Tickets kämpfen sollen. Den Platz Chinas nimmt nun Kasachstan ein. Über einen weiteren Nachrücker hat die IHF offiziell noch nicht entschieden.

+++++2. Februar 2020+++++

Formel-E-Rennen in China abgesagt

Wegen des neuartigen Coronavirus ist das für den 21. März geplante Formel-E-Rennen im chinesischen Sanya abgesagt worden. Diese in Absprache mit dem Automobil-Weltverband FIA, dem chinesischen Automobilverband CAMF und den Behörden getroffene Entscheidung gaben die Veranstalter am Sonntag bekannt. Dieser Schritt sei notwendig, um "die Gesundheit und Sicherheit" für Fans, Fahrer und Personal zu gewährleisten, hieß es in einer Mitteilung.

"Wir stehen weiter im engen Austausch mit unseren regionalen Partnern und beobachten die Situation genau", teilte die Formel E weiter mit. Sollten die chinesischen Behörden die Ausbreitung des Coronavirus stoppen können und sich die Situation bessern, werde man prüfen, ob das Rennen an einem anderen Termin nachgeholt werden könne.

Das Coronavirus könnte auch Auswirkungen auf den Verlauf der anstehenden Formel-1-Saison haben. Die FIA hatte unter der Woche mitgeteilt, dass sie, falls notwendig, alle Schritte einleiten würde, um die globale Motorsport-Gemeinschaft und die Öffentlichkeit zu schützen. Am 19. April soll in Shanghai der Große Preis von China stattfinden. Es ist der vierte WM-Lauf der Saison.

+++++31. Januar 2020+++++

Olympia-Testläufe der Biathleten in China abgesagt

Wegen der Ausbreitungsgefahr des neuartigen Coronavirus sind am Freitag die Testwettkämpfe im Biathlon für die Olympischen Spiele 2022 in Peking abgesagt worden. Ursprünglich sollten die Testläufe im Zeitraum vom 27. Februar bis zum 2. März im olympischen Wettkampfort Zhangjiakou stattfinden.

Auf Empfehlung der Internationalen Olympischen Komitees sagten die Internationale Biathlon-Union (IBU) und das Organisationskomitee für Peking 2022 die Wettkämpfe am Freitag ab. Auch die Ausrufung des globalen Gesundheitsnotstandes durch die Weltgesundheitsorganisation sei für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen. „Wir werden die Situation vor Ort weiter beobachten und hoffen, in Zukunft einen Alternativtermin für die Testläufe anbieten zu können“, sagte IBU-Chef Niklas Carlsson. „In der Zwischenzeit werden die Vorbereitungen der IBU für die Olympischen Winterspiele 2022 wie gewohnt fortgesetzt“, sagte er.

+++++31. Januar 2020+++++