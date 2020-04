Solidarität mit Amateuren : Portugals Nationalmannschaft verzichtet auf Teil ihrer Prämie

Porto Aus Solidarität mit dem Amateur-Fußball verzichten Portugals Nationalspieler um Superstar Cristiano Ronaldo auf einen Teil ihrer Prämien für die erfolgreiche EM-Qualifikation.

Spieler, Trainer und Mitarbeiter des amtierenden Europameisters hätten beschlossen, die Hälfte ihrer Prämie einem Fonds zur Unterstützung der Amateure zukommen zu lassen, teilte der portugiesische Fußball-Verband am Montag auf seiner Homepage mit. Die EM hätte in diesem Sommer stattfinden sollen, ist wegen der Coronavirus-Pandemie aber um ein Jahr verschoben worden. Portugal geht als Titelverteidiger in das Turnier.