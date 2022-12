Rennen, TV-Übertragung, Cockpits, Regeländerungen Alle Infos zur Formel-1-Saison 2023

Für die deutschen Formel-1-Piloten und die deutschen Fans wird es auch 2023 wieder kein Heimrennen geben. Insgesamt umfasst der Rennkalender nach der Absage des Rennens in China, das für den 16. April 2023 vorgesehen war, noch 23 Grands Prix auf fünf Kontinenten. Nach dem Auftakt in Bahrain geht es am 19. März in Saudi-Arabien weiter, danach geht es das erste von drei Malen in der Saison 2023 in die USA :zum Großen Preis in Miami.

Eine Rückkehr feiert der Formel-1-Tross am 18. November mit den Nachtrennen in Las Vegas, das an einem Samstagabend auf dem Stadtkurs entlang des berühmten Las Vegas Strip stattfindet. Der Große Preis von Katar kehrt nach einem Jahr Pause zurück in den Rennkalender.

Das Rennen im niederländischen Zandvoort hat sich sofort zum Publikumsmagneten entwickelt. 2023 findet es zum dritten Mal statt, am 27. August. Zu den Traditionsstrecken zählen Monza in Italien, der Hungaroring in Ungarn, Silverstone (England) und Spa in Belgien.

Der Große Preis von Frankreich findet hingegen 2023 nicht mehr statt.