Bundesliga-Aufsteiger : Arminia Bielefeld beendet Zusammenarbeit mit Tönnies

Bielefeld Die Arminia setzt Tönnies vor die Tür: Der Bundesliga-Neuling lässt den Werbevertrag mit dem Fleischkonzern ohne Verlängerung auslaufen. Grund dafür seien die „aktuellen Ereignisse“.

In einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies wurden in den vergangenen Tagen mehr als 1500 Menschen positiv auf das Virus getestet. Kritik gab es in diesem Zusammenhang außerdem an den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie.