Von Montag bis Sonntag : Bayer 04 bezieht Quarantäne-Hotel im Bergischen

Leverkusen Die Werkself bereitet sich ab Montag im Hotel „Große Ledder“ in Wermelskirchen auf den Neustart in der Bundesliga vor. Trainer Peter Bosz erklärt sich derweil als Befürworter von mehr als drei Auswechslungen pro Spiel.

Bevor in der Bundesliga wieder der Ball rollen darf, sieht das Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vor, dass jede Mannschaft „mindestens die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne“ verbringt. Für die Werkself geht es daher von Montag bis Sonntag nach Wermelskirchen in das Seminar- und Tagungshotel „Große Ledder“, das zur Bayer-Gastronomie gehört. Damit bezieht Bayer 04 sein Quarantäne-Hotel eine Nacht früher als der kommende Gegner aus Bremen, der erst ab Dienstag und damit zum spätmöglichsten Zeitpunkt Quartier bezieht. Anstoß des ersten sogenannten „Geisterspiels“ an der Weser nach der Zwangspause ist kommenden Montag (20.30 Uhr).