Reiten : Novum beim Gocher Spring-Event

Goch Beim Turnier des Clubs der Pferdefreunde schließen S-Springen jeden Wettkampftag ab. Am kommenden Freitag beginnt die dreitägige Veranstaltung.

Den Auftakt bilden am Freitag ab 8 Uhr die Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M. Das erste sportliche Highlight folgt abends mit einem Punktespringen S (19.45 Uhr). „In dieser spannenden Prüfung gilt häufig alles oder nichts, da am Ende des Parcours der Reiter entscheidet, ob er den anspruchsvollen letzten Sprung, den Joker, noch nimmt“, sagt Schoelen. Am Samstag folgen ab 7.30 Uhr Prüfungen der Klassen A, L und M, ehe es um 20 in einem Amateur-Springen S* mit Stechen um das Championat von Goch geht. Am Sonntag beginnt das Turnier um 8 Uhr. Zum Abschluss steigt ab 17 Uhr das S*-Springen mit Stechen um den Großen Preis von Goch. Pferd und Reiter müssen in der Prüfung Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,40 Metern überwinden.