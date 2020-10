Richtig niesen und husten schützt andere Menschen

Jeder sollte darauf achten, wie er niest und hustet. Damit kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung gelangt, ist es daher wichtig, nicht die Hände vor den Mund zu halten. Am besten niesen Sie in ein Einwegtaschentuch, das nach Gebrauch sofort weggeworfen werden kann. Haben sie keines zur Hand, können Sie auch in die Armbeuge niesen oder husten.