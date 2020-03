Wegen Coronavirus : Olympia-Quali der deutschen Handballer erst im Juni

Hamburg Das Coronavirus legt den Handball in Deutschland und Europa vorerst lahm. Das Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Handballer findet nun erst im Juni statt.

"Ich halte die Entscheidung für klug und in unserer jetzigen Situation für alternativlos. Auch wir Handballer müssen einen Beitrag leisten, um die Corona-Pandemie bestmöglich einzudämmen", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID. Das DHB-Team hätte ursprünglich vom 17. bis zum 19. April in Berlin gegen Schweden, Slowenien und Algerien um zwei Startplätze bei den Olympischen Spielen (24. Juli bis 9. August in Tokio) spielen sollen.