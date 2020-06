Im Audiostream : Dieter Nuhr kommentiert Fortunas Spiel in Berlin

Dieter Nuhr kommentiert Fortunas Spiel in Berlin

Düsseldorf Kommentator André Scheidt bekommt am Samstag für die Partie von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin prominente Unterstützung von Comedian Dieter Nuhr. Die Reaktionen der Anhänger fielen nicht sonderlich positiv aus.

Comedian Dieter Nuhr wird am Samstag als Gastkommentator im Audiostream der Fortuna-App fungieren. Er wird neben Stadionsprecher André Scheidt die Partie des letzten Spieltags von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin kommentieren. Der Kabarettist moderiert seit 2011 die Satire-Sendung „Nuhr im Ersten“, die bis 2014 den Namen Satire Gipfel trug.

. @dieternuhr ist am Samstag als Gastkommentator im Audiostream der Fortuna-App zu Gast und kommentiert #FCUF95 live gemeinsam mit Moderator André Scheidt. Unsere App könnt Ihr Euch hier runterladen 👉 https://t.co/WMz5Fpc6ma #f95 | 🔴⚪️ | #KämpfenBisZumEnde pic.twitter.com/3YhchSZdC4

Der 59-Jährige ist Fan der Fortuna. 2016 hatte er in der Talk-Sendung von Markus Lanz gesagt, dass sich einen Klub wie Fortuna keiner aussuchen würde, er sei wie ein „genetischer Defekt“. „Das machst du nicht freiwillig. Das ist irgendwann über dich gekommen wie eine unheilbare Krankheit, und dann bleibt das. Fortuna ist wie Herpes. Man hat es, das kommt wieder und man ärgert sich“, sagte er. Damals war Fortuna in der 2. Bundesliga abstiegsgefährdet.

Die Reaktionen auf die prominente Unterstützung am Mikrofon hatte sich der Klub wahrscheinlich anders vorgestellt. Die Kommentare der Fans unter dem Tweet fielen überwiegend negativ aus. Viele kritisierten Nuhrs Haltung zu Themen wie Klimaschutz und Islam und beteuerten, dass seine Person nicht mit den Werten des Vereins vereinbar sei und riefen dazu auf, Nuhrs Entgleisungen zu sammeln. Andere Fußball-Anhänger schrieben, dass sie jetzt Konkurrent Werder Bremen die Daumen im Abstiegskampf drücken würden.

Für Fortuna geht es am Samstag um die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Mit einem Sieg in Berlin ist der Mannschaft von Uwe Rösler der Relegationsplatz 16 sicher, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage ist ihre Platzierung von dem Parallelspiel zwischen Werder und dem 1. FC Köln abhängig. Die Bremer liegen derzeit zwei Punkte hier den Düsseldorfern auf Rang 17 und haben ein um vier Treffer schlechteres Torverhältnis. In der Relegation warten entweder der 1. FC Heidenheim oder der Hamburger SV. Rechnerisch könnte auch der VfB Stuttgart noch auf Rang drei rutschen, aber die Schwaben haben elf Tore Vorsprung auf die Heidenheimer.