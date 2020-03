Corona-Krise in Spanien : La Liga auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Corona-Krise in Spanien

Köln Wann und ob es in Spaniens höchster Fußball-Spielklasse weitergehen kann, ist derzeit völlig unklar. Es soll erst wieder gespielt werden, wenn es keinerlei gesundheitlichen Risiken mehr gebe.

Der Spielbetrieb in Spaniens Fußball-Eliteklasse La Liga ist aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dies teilte die Liga am Montag mit. Der Beschluss gelte, bis die Behörden der spanischen Regierung und die Generalverwaltung des Staates der Ansicht sind, dass die Wettbewerbe ohne gesundheitliche Risiken wieder aufgenommen werden können, hieß es in einer Stellungnahme.