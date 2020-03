Trotz Coronavirus : Zweitliga-Spitzenspiel in Stuttgart findet mit Fans statt

Stuttgart Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Tabellenführer Arminia Bielefeld findet trotz des Coronavirus mit Zuschauern statt. Für die Begegnung sind über 51.000 Karten verkauft worden.

Das Zweitliga-Spiel des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld soll am Montagabend (20.30 Uhr) wie geplant und mit Publikum stattfinden. Die Schwaben verschickten am Montag wegen des neuartigen Coronavirus noch einmal ausdrücklich Hinweise an die Besucher der Partie. „Bei der Personenkontrolle an den Stadioneingängen ist dem Ordnungsdienst nach Aufforderung der Rücken zuzudrehen, sodass bei der Kontrolle kein direkter Face-to-Face-Kontakt entstehen kann“, hieß es in der Mitteilung des VfB. Dies könne „eine längere Kontrolldauer“ mit sich bringen, fügte der Zweitligist an.