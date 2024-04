US-Sport kompakt Wagner-Brüder mit erstem Sieg - Hartenstein verliert

Franz und Moritz Wagner haben bei ihrer Play-off-Premiere in der NBA erstmals ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Weltmeister gewannen mit Orlando Magic das dritte Achtelfinale gegen die Cleveland Cavaliers in heimischer Halle mit 121:83 und wendeten in der Basketball-Profiliga das schnelle Aus ab. Das Team aus Florida verkürzte nach den beiden Auftaktniederlagen in der Best-of-seven-Serie auf 1:2, es war für Orlando der erste Heimsieg in den Play-offs seit 2011.