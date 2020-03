La Liga wird zwei Wochen ausgesetzt : Real Madrid nach positivem Corona-Test unter Quarantäne

Toni Kroos und seine Mannschaftskollegen müssen in Quarantäne. Foto: AP/Andrea Comas

Köln Der spanische Fußball hat aufgrund der Coronavirus-Epidemie alle geplanten Begegnungen für die höchste Spielklasse für zumindest zwei Wochen ausgesetzt. Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, habe die Quarantäne bei Rekordmeister Real Madrid den Ausschlag für die Entscheidung gegeben.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 wird in Spanien der Spielbetrieb der 1. und 2. Liga eingestellt. Die Entscheidung sei am Donnerstag bei einem Dringlichkeitstreffen mit Vertretern des Nationalverbandes RFEF und der spanischen Gesundheitsbehörden in Madrid getroffen worden, teilte die Profiliga mit. Sie gelte zunächst für die nächsten zwei Runden.