Ecclestone mit bedenklichen Aussagen : „In vielen Fällen sind Schwarze rassistischer als Weiße“

Köln Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat den Einsatz von Weltmeister Lewis Hamilton gegen Rassismus gelobt - sieht aber keine Diskriminierung schwarzer Menschen in der Rennserie.

Der langjährige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone sieht in der Motorsport-Königsklasse kaum Bemühungen im Kampf gegen Rassismus. "Niemand hat sich vorher darum gekümmert. Sie sind zu beschäftigt damit, Rennen zu gewinnen oder Sponsoren zu finden oder so", sagte der 89-jährige Brite im Interview mit CNN Sport. Er sehe die Formel 1 allerdings nicht als rassistisch an.