Saison soll aber zu Ende gespielt werden : Bundesliga pausiert bis mindestens 2. April

Düsseldorf Am Montag trafen sich das Präsidium der DFL und Vereinsvertretern der beiden Bundesligen. Das Ergebnis: Die Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus bis mindestens zum 2. April. Die Saison soll aber zu Ende gespielt werden.

Rund dreieinhalb Stunden saß das DFL-Präsidium und Vertreter der ersten und zweiten Bundesliga am Montag in Frankfurt zusammen. Das Hauptergebnis: Die Saison soll nach Möglichkeit zu Ende gespielt werden. In der Bundesliga und der 2. Liga ruht bis mindestens 2. April der Ball. Danach könnten die Ligen den Spielbetrieb wieder aufnehmen. „Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. In der Woche ab dem 30. März wollen sich die Vereine erneut abstimmen.