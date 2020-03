Nach erstem Coronafall der Bundesliga : Infiziertem Kilian „geht es besser“ - Paderborn schottet sich ab

Luca Kilian, der als erster Profi aus der Bundesliga positiv auf den Coronavirus getestet wurde, geht es nach zwei Tagen mit Fieber und Schüttelfrost wieder besser. Der SC Paderborn riegelt sich gezwungenermaßen ab.

Nach der Diagnose Corona bei Verteidiger Luca Kilian machte der SC Paderborn dicht. Als Vorsichtsmaßnahme verhängte das Tabellenschlusslicht am Samstag als erster Fußball-Bundesligist eine 14-tägige häusliche Quarantäne für Teile der Mannschaft, führte 45 Tests bei Spielern und Mitarbeitern durch, stellte bis auf Weiteres den Trainingsbetrieb ein, schloss Geschäftsstelle und Fanshop. Mehr Abschottung geht nicht.

Nun heißt es warten und hoffen beim Aufsteiger, dass nicht noch weitere Mitglieder der Mannschaft oder des direkten Umfeldes mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert sind. Mit Testergebnissen rechnet der Klub erst im Verlauf der Woche. "Denen, die zu Hause bleiben müssen, geht es gut", sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono der Süddeutschen Zeitung. Auch Kilian sei nach zwei Tagen mit Fieber und Schüttelfrost auf dem Weg der Besserung.

Sollte die Saison Anfang April fortgesetzt werden können - was viele in der Liga hoffen, aber gewiss nicht mehr alle glauben -, dann hätte der SCP neben dem Sechs-Punkte-Rückstand auf den Relegationsplatz in jedem Fall den zusätzlichen Nachteil, nur eingeschränkt trainiert zu haben.

Mehr als individuelles Arbeiten geht nämlich im Moment nicht. Wer sich gesund fühlt, hat Hanteln mit nach Hause genommen, am Montag werden Spinning-Bikes an die Spieler geliefert. "Zwei Wochen sind auch vom Kopf her eine zähe Zeit. Aber zumindest haben sie die Möglichkeit, sich fit zu halten. Und in zwei Wochen werden sie wieder getestet", äußerte Przondziono.

Die totale Abschottung bei den Ostwestfalen ist angesichts der zahlreichen Unwägbarkeiten alternativlos. Die häusliche Quarantäne bedeutet einen Verbleib in der Wohnung und die Einhaltung eines Mindestabstandes von zwei Metern zu anderen Personen. Wie viele und welche Spieler getestet wurden und sich in Quarantäne befinden, teilte der Verein mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte nicht mit.

Immerhin: Der Verdacht bei Trainer Steffen Baumgart, der am Donnerstag typische Symptome aufgewiesen hatte und am Freitag getestet wurde, bestätigte sich nicht. Ebenfalls am Donnerstag war Uwe Hünemeier untersucht worden, auch der Abwehr-Routinier soll über alarmierende Symptome geklagt haben, der Test fiel aber negativ aus.

"Es war eine Odyssee, ich habe bestimmt hundert Telefonate geführt. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet. Die Spieler standen mit großen Augen vor uns. Sie hatten Angst, dass wir zwei Wochen in Düsseldorf im Hotel bleiben müssen", erzählte Przondziono.

Derzeit ruht der Fußball in der Bundesliga. Am Montag beraten die 36 Profiklubs bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main darüber, den Spielbetrieb bis einschließlich des 2. April auszusetzen. Diese Empfehlung hatte die DFL am Freitag ausgesprochen.

Für das Zaudern hat der deutsche Fußball viel Kritik einstecken müssen, doch Przondziono sprang der DFL zur Seite. Der Ligaverband habe "eine Fürsorgepflicht den Vereinen gegenüber. Wir sind auch von finanziellen Einbußen betroffen. Es ist nur Fußball, aber am Spielbetrieb hängen Arbeitsplätze."

(SID)