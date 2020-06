Mannschaften stimmen für Rückkehrplan : NBA steuert auf Rest-Saison mit 22 Teams zu

New York Die NBA hat einen Plan. Die wegen Corona unterbrochene Saison fortgesetzt werden - mit 22 Teams. Die Besitzer der 30 Mannschaften stimmten für dieses Szenario. Nun fehlt nur noch die Zustimmung der Spielergewerkschaft.

Die 22 Mannschaften setzen sich folgendermaßen zusammen: 16 Teams, die vor der Pause am 11. März in der Eastern und Western Conference auf den Play-off-Plätzen standen. Hinzu kommen sechs Klubs, die maximal sechs Siege weniger auf dem Konto haben als der jeweils Achtplatzierte in ihrer Conference.

Laut The Athletic sollen die Teams am 30. Juni mit den Trainingscamps beginnen und am 7. Juli nach Orlando reisen. Außerdem wurde der 1. Dezember als vorläufiger Termin für den Start der kommenden Saison festgelegt. Die NBA Draft Lotterie soll am 25. August stattfinden, der NBA Draft wurde für den 15. Oktober terminiert.