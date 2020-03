Mögliche Geisterspiele wegen Coronavirus : DFL will Entscheidung den Landesministerien überlassen

So sieht es in der Serie A aus: Juventus Turins Spieler jubeln ohne Zuschauer. Foto: AFP/VINCENZO PINTO

Exklusiv Köln Leere Ränge für manche Klubs, während andere Vereine in ausverkauftem Haus spielen? Das könnte in der Bundesliga offenbar Realität werden.

Das würde zuerst das Nachhol-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) betreffen und am kommenden Spieltag das Kellerduell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) sowie das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).