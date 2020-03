Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Angst im Sport : Geisterspiele sind nur der Anfang

Ein leeres Stadion. Foto: imago sportfotodienst

Meinung Düsseldorf Im deutschen Profi-Fußball kann es schon bald sogenannte Geisterspiele geben. In Mönchengladbach könnte es schon am Mittwoch soweit sein. Dann steht das Derby gegen den 1. FC Köln an. Das wird nur der Anfang sein.