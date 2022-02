Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Sonntag

Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller im Viererbob. Foto: AP/Dmitri Lovetsky

Service Peking Am letzten Tag der Olympischen Winterspiele dürfte es für das deutschen Team noch eine Goldmedaille im Viererbob bei den Herren geben. Francesco Friedrich als Führender und Johannes Lochner kämpfen um einen erneuten Doppelsieg. Vielleicht winkt sogar ein Dreifach-Erfolg. Der entscheidende vierte Lauf beginnt um 4.20 Uhr deutscher Zeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der Schlussfeier gehen an diesem Sonntag (13.00 Uhr) die Olympischen Winterspiele in China zu Ende. Bob-Anschieber Thorsten Margis wird dabei das verbliebene deutsche Team als Fahnenträger in das Pekinger Vogelnest-Stadion führen. Zuvor hat Margis mit seinem Piloten Francesco Friedrich noch die Chance auf Gold im Viererbob. Der vierte und entscheidende Lauf beginnt um 4.20 Uhr deutscher Zeit. Johannes Lochner will Friedrich den erneuten Doppelsieg bei Olympia streitig machen.

Insgesamt fallen am letzten Wettkampftag noch fünf Entscheidungen, nachdem der Team-Wettbewerb der alpinen Skisportler am Samstag wegen zu starken Windes abgesagt und auf Sonntag verschoben wurde. Das letzte Gold wird im Eishockey-Endspiel der Männer zwischen der russischen Mannschaft und Finnland vergeben. Im Curling-Endspiel der Frauen trifft Japan auf Großbritannien, zudem steht das 30-Kilometer-Rennen der Skilangläuferinnen an.

Das wird am Sonntag wichtig bei Olympia:

Feuer aus: Nach 16 Wettkampftagen mit Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze erlischt das olympische Feuer, die Olympia-Fahne wird an Vertreter des nächsten Winterspiele-Gastgebers überreicht. Ausrichter 2026 sind Mailand und Cortina d'Ampezzo. Während Bob-Anschieber Margis das noch in Peking verbliebene deutsche Team als Fahnenträger anführt, landet wenig später bereits ein Teil der Sportlerinnen und Sportler ebenso wie DOSB-Präsident Thomas Weikert in Frankfurt. Andere Athletinnen und Athleten sind bereits längst wieder daheim.

Lesen Sie auch Olympische Spiele 2022 : Das sind die deutschen Medaillenchancen in Peking

Deutsches Duell: Francesco Friedrich und Johannes Lochner werden den Sieg im Viererbob aller Voraussicht nach unter sich ausmachen. Nur drei Hundertstelsekunden trennen den Zweierbob-Gewinner und schon dreimaligen Olympiasieger Friedrich und Lochner nach den ersten beiden Läufen. Im Zweier hatte sich Friedrich durchgesetzt, hinter Lochner raste Christoph Hafer auf Platz drei. Er liegt nun nur 0,17 Sekunden hinter dem Bronze-Rang, somit könnte es am Sonntag im Vierer sogar erneut einen deutschen Dreifach-Erfolg geben.

Nachbarschaftsduell: Vier Jahre liegt der knappe 4:3-Erfolg über den damaligen Sensationsfinalisten Deutschland zurück, auch 2018 gewannen die russischen Eishockeyspieler wegen des Olympia-Banns nicht unter ihrer eigenen Flagge. Für Finnland wäre es nach dem 2:3 im Endspiel gegen Schweden 2006 das erste Gold. Der Weltmeister von 2019 und momentane Vize-Champion hat Nachbar Russland schon schmerzliche Niederlagen zugefügt.

Wenig Lust: Die wetterbedingte Absage des Mixed-Teamevents hat die Lust auf den Wettbewerb bei den Mannschaften aus Sicht des deutschen Alpinchefs Wolfgang Maier eher verringert. Die Begeisterung der Teams für ein Rennen am Sonntag gehe „Richtung null, weil alle jetzt genug haben und schauen, dass sie hier rauskommen“, sagte Maier. Für die deutsche Mannschaft wäre es die letzte Chance, doch noch eine Medaille von den Spielen aus China mitzubringen.

(kron/dör/old/rent/dpa/SID)