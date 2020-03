Klarer 4:0-Erfolg : Leverkusen deklassiert Frankfurt und bangt um Sven Bender

Leverkusen Bei Bayers 4:0-Sieg gegen Frankfurt verletzt sich der Abwehrchef der Werkself womöglich schwer am Knie. Kai Havertz, Karim Bellrabi und Paulinho überragen bei dem klaren Erfolg, der Leverkusen vorübergehend auf Platz vier der Tabelle hievt und den Druck auf Mönchengladbach erhöht.

Vier Minuten hat es gedauert, bis eine seit Jahrzehnten bewährte Tradition zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ihre Fortsetzung fand. Kai Havertz sorgte dafür, dass auch die 70. Begegnung beider Klubs in der Bundesliga nicht torlos enden würde. Sein Treffer zum 1:0 bildete den Auftakt einer zwischen souverän und sensationell pendelnden Leistung der Werkself, die keinen Zweifel an den Champions-League-Ambitionen der Mannschaft von Trainer Peter Bosz lässt. Am Ende zeigte die Videowand in der ausverkauften BayArena einen für die Gäste noch schmeichelhaften 4:0 (2:0)-Sieg an.

Danach beruhigte sich das Geschehen auf dem Rasen ein wenig, doch Leverkusen blieb spielbestimmend, ballsicher, aktiver und immer latent gefährlich. Frankfurt hingegen präsentierte sich passiv und uninspiriert. Mehr als eine semigefährliche Chance von Filip Kostic hatten die Gäste in der ersten Halbzeit nicht zu bieten (17.). Einziger Wermutstropfen für Bayer in ansonsten gelungenen 45 Minuten ist die womöglich schwere Verletzung von Sven Bender, der Kostic den Ball vom Fuß grätschen wollte und sich dabei das Knie verdrehte. Gestützt von Betreuern humpelte der Abwehrchef vom Platz (34.). Eine genaue Diagnose gibt es freilich noch nicht, aber das sah nicht gut aus.

Die Gastgeber nahmen nun den Fuß vom Gaspedal, verloren aber nie die Kontrolle über Spiel und Gegner. Bei etwas mehr Konsequenz hätte die Partie auch mit sechs oder sieben Leverkusener Treffern ausgehen können. Während es im Gästeblock für Frankfurter Verhältnisse zeitweise bemerkenswert ruhig wurde, feierten Bayers Fans ausgelassen in der Nordkurve – wohlwissend, dass ihnen am Donnerstag in der Europa League das nächste Highlight erwartet. Dann treten Bosz und seine in einem veritablen Formhoch befindliche Mannschaft im Achtelfinale gegen die Glasgow Rangers in Schottland an (21 Uhr).