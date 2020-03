Vor Bayern gegen Augsburg : Darum zeigte Schiedsrichterin Steinhaus sieben Finger

München Kurz vor dem Anpfiff der Partie zwischen Bayern München und Augsburg sorgte Bibiana Steinhaus mit einer Geste für Aufmerksamkeit. Die Schiedsrichterin zeigte sieben Finger in die Kamera. Die Aufklärung folgte kurze Zeit später.

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg sieben Finger in die Kamera gezeigt. Und viele Fußball-Fans am Fernseher fragten sich, was will die 40-Jährige am Weltfrauentagdamit sagen?