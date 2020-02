Wegen Coronavirus : Inter Mailand spielt in Europa League vor leeren Rängen

Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Foto: dpa/Petter Arvidson

Düsseldorf Auch auf den Sport hat das Coronavirus inzwischen große Auswirkungen. Wir zeigen, welche Veranstaltungen und Länder von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Inter Mailand wird sein Heimspiel in der Europa League gegen Ludogorets Rasgrad wegen der Gefahr des neuartigen Coronavirus vor leeren Rängen austragen. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und der Uefa getroffen worden, teilte der Klub am Dienstag auf seiner Website mit. Die Begegnung mit den Bulgaren am Donnerstag (21.00 Uhr) finde demnach im San-Siro-Stadion hinter verschlossenen Türen statt. Das Hinspiel hatte Inter Mailand 2:0 gewonnen.

Mailand liegt in der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Lombardei. Italien ist mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Corona-Fällen in Europa. Nach Behördenangaben starben an der Lungenkrankheit mindestens sieben Infizierte. Die Zahl der Infektionsnachweise stieg trotz drastischer Maßnahmen wie Sperrzonen auf mehr als 220.

Am vergangenen Wochenende hatte die italienische Liga vier Erstliga-Begegnungen abgesagt, darunter auch das Top-Spiel Inter Mailand gegen Sampdoria Genua. Damit folgte die Serie A Vorgaben der italienischen Regierung, die Richtlinien zur Eindämmung des neuen Coronavirus herausgegeben hatte.

+++++25. Februar 2020+++++

Tischtennis-WM in Südkorea verschoben

Die Tischtennis-Weltmeisterschaft in Südkorea ist aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus verschoben worden. Das gab der Weltverband ITTF am Dienstag bekannt. Die Veranstaltung war für den 22. bis 29. März in Busan angesetzt. Die ITTF plant, die Team-WM zwischen dem 21. und 28. Juni nachzuholen. "Wir werden in Kooperation mit allen Verantwortlichen in Busan weiter hart arbeiten und sind uns daher sicher, dass wir eine großartige WM im Juni organisieren werden", heißt es in einer ITTF-Mitteilung.

"Es ist absolut sinnvoll, die WM im März in Südkorea nicht stattfinden zu lassen", erklärte Richard Prause, der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), "neben der akuten gesundheitlichen Bedrohung kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicherstellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer problemlos ein- und wieder ausreisen können."

Der ehemalige Nationalspieler hätte sich aber eine andere Lösung gewünscht. "Durch eine WM Ende Juni müssten unsere Spieler zwei Höhepunkte innerhalb von sechs Wochen absolvieren. Das ist eine extreme Belastung. Uns wäre es lieber, man würde die WM in die zweite Jahreshälfte legen", sagte Prause dem SID.

In Südkorea war bereits der Auftakt der Fußball-K-League verschoben worden, auch im Volleyball, Basketball und Handball wurden ähnliche Maßnahmen getroffen. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus sind zahlreiche Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt betroffen. Am Montag wurde beschlossen, in Italien mehrere Fußballspiele der Serie A unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.

+++++25. Februar 2020+++++

+++++25. Februar 2020+++++

Japanische Fußball-Fans dürfen nicht mehr singen

Die japanische Fußball-Liga hat aus Sorge vor dem neuen Coronavirus mehrere Spiele abgesagt. Wie die J-League am Dienstag bekanntgab, wurden sieben an diesem Mittwoch geplante Spiele beim YBC Levain Cup verschoben. Möglicherweise werden auch weitere für Freitag und Sonntag geplante Begegnungen abgesagt, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo weiter berichtete. Da das Gesundheitsministerium trotz der Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 bislang Veranstaltungen im Freien erlaubt, hatten die erste und zweite Liga die neue Saison wie geplant am Wochenende eröffnet.

Einzelne Clubs haben jedoch unabhängig vom Kurs der Regierung ihre eigenen Maßnahmen getroffen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. So werden Zuschauer gebeten, Masken zu tragen. Zudem werden Desinfektionsmittel in den Stadien bereitgestellt. Der frühere Club von Lukas Podolski, Vissel Kobe, ging laut Kyodo sogar soweit, dass Zuschauer angehalten sind, im Stadium nicht zu singen.

Unterdessen meldet Japan, das in 150 Tagen die Olympischen Spiele in Tokio ausrichten will, einen weiteren Anstieg der Infektionen mit dem neuen Coronavirus im Land auf 851. Davon entfallen allerdings 691 Fälle allein auf Passagiere und Crewmitglieder eines Kreuzfahrtschiffes.

+++++25. Februar 2020+++++

Italien erlaubt Spiele ohne Fans in betroffenen Gebieten

Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora hat der ersten Fußballliga Begegnungen ohne Zuschauer-Beteiligungen in den vom neuartigen Coronavirus betroffenen Regionen zugesagt. Die Regierung habe den Ausschluss des Publikums gebilligt, teilte Spadafora nach einer Sitzung des Ministerrats laut Nachrichtenagentur Ansa am Montagabend mit. Welche Liga-Partien von der Maßnahme am kommenden Wochenende betroffen sind, sagte der Minister zunächst nicht.

Die Regierung kam damit einer Bitte des Präsidenten der Serie A, Paolo Dal Pino, nach. Er hatte am Montag in einem Brief an die Regierung gefordert, die Liga-Partien in den vom Coronavirus betroffenen Gebieten nicht auszusetzen. Dies sei nötig, um den Liga-Spielplan bis zum Beginn der Europameisterschaft im Juni einzuhalten, hieß es.

Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass die Europa-League-Begegnung zwischen Inter Mailand und dem bulgarischen Meister Ludogorets Rasgrad an diesem Donnerstag ebenfalls vor leeren Rängen ausgetragen wird. Mailand liegt in der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Lombardei. Italien ist aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Corona-Fällen in Europa.

+++++25. Februar 2020+++++

Formel-1-Rennstall McLaren will Mitarbeiter schützen

Der britische Formel-1-Rennstall McLaren hat rigide Maßnahmen ergriffen, um seine Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen. Das einstige Weltmeisterteam untersagt bei den Testfahrten der Motorsport-Königsklasse in Barcelona jedem, der sich in den letzten 14 Tagen in China aufgehalten hat, den Zutritt zu seinen Räumlichkeiten. Diese Entscheidung fällte die McLaren Group.

So wurde am Mittwoch ein chinesischer Journalist, der von Shanghai über Paris nach Barcelona gereist war, darüber in Kenntnis gesetzt, er dürfe die Hospitality des Teams nicht betreten. Der 34-Jährige zeigte "Verständnis" für die Vorsichtsmaßnahme, obwohl er keine Erkrankungssymptome aufweise.

Ein Teamsprecher erklärte zudem, dass die McLaren-Mitarbeiter auf dem Weg zum Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien in Melbourne (15. März) nicht mehr am Flughafen von Hongkong, sondern an einem Drehkreuz im Nahen oder Mittleren Osten umsteigen sollten.

Der für den 19. April geplante Große Preis von China in Shanghai wurde in der Vorwoche wegen des Coronavirus' abgesagt. Nach einem Ersatztermin später im Jahr wird noch gesucht.

Weltweit wurden bislang 75.200 Fälle gemeldet, mehr als 2000 Menschen sind verstorben.

+++++24. Februar 2020+++++

Mehrere Geisterspiele in Italien beschlossen

Die Ausbreitung des Coronavirus in Norditalien hat weiter Einfluss auf den Fußball im Land des viermaligen Weltmeisters. Mehrere Spiele der Serie A, darunter aller Voraussicht nach das für Sonntagabend angesetzte Duell zwischen Tabellenführer Juventus Turin und dem Dritten Inter Mailand, werden mit Zustimmung der Regierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Auch die Europa-League-Partie zwischen Inter und dem bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad am Donnerstag (Hinspiel 2:0) wird zum Geisterspiel

Italien meldete am Montag seinen fünften Todesfall durch das Virus und hat die meisten bestätigten Fälle in Europa. Das Champions-League-Spiel zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona am Dienstagabend ist dagegen nicht gefährdet. Am Sonntag wurden bereits vier Serie-A-Spiele nicht ausgetragen.

"Den Forderungen der Sportwelt folgend und weil das Verbot von Sportveranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, in sechs Regionen Norditaliens weiterhin in Kraft bleibt, haben wir der Durchführung von Spielen hinter verschlossenen Türen zugestimmt", sagte Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora am Montagabend nach einer Sitzung des Ministerrates.

Die Auswirkungen der Epidemie sind auch in der norditalienischen Region Piemont mit der Olympiastadt Turin zu spüren. So bleibt das Juventus-Turin-Museum vorläufig bis Freitagabend geschlossen. Auch Stadiontouren in der Juve-Arena wurden gestrichen.

"Serie A in Quarantäne", schrieb die Gazzetta dello Sport über die prekäre Lage. Die Serie A signalisierte die Bereitschaft, Partien ohne Zuschauer auszutragen, um nicht weitere Spiele verlegen zu müssen. Angesichts des dicht gedrängten Spielkalenders wäre es problematisch, diese nachzuholen.

+++++24. Februar 2020+++++

Fußballspiele in Italien abgesagt – Serie A in „Quarantäne“

Die Ausbreitung des Coronavirus in Norditalien hat weiteren Einfluss auf den italienischen Fußball. Nachdem am Sonntag bereits vier Serie-A-Spiele nicht ausgetragen wurden, da alle Sportveranstaltungen in der Lombardei und Venetien abgesagt wurden, müssen weitere Begegnungen verschoben werden.

Das am Freitag angesetzte Udine-Florenz-Spiel wird ausgesetzt, da die Region Friaul Julisch Venetien, zu der die Stadt Udine gehört, vorbeugend diese Woche Sportveranstaltungen abgesagt hat.

Die Auswirkungen der Epidemie sind auch in der norditalienischen Region Piemont mit der Olympiastadt Turin zu spüren. So bleibt das Juventus-Turin-Museum vorläufig bis Freitagabend geschlossen. Auch Stadiontouren in der Juve-Arena wurden gestrichen.

"Serie A in Quarantäne", schrieb die Gazzetta dello Sport über die prekäre Lage. Die Serie A signalisierte die Bereitschaft, Partien ohne Zuschauer auszutragen, um nicht weitere Spiele verlegen zu müssen. Angesichts des dicht gedrängten Spielkalenders wäre es problematisch, diese nachzuholen.

Fraglich ist noch, was mit dem Spiel Inter Mailand gegen Ludogorez Rasgrad am Donnerstag geschehen wird. Das letzte Wort hat die Europäische Fußball-Union (UEFA). Nicht ausgeschlossen wird, dass das Spiel, für das 70.000 Fans im Giuseppe-Meazza-Stadion erwartet werden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird. I

Am Dienstag ist ein Gipfeltreffen von Italiens Nationalem Olympischen Komitee CONI mit Sportminister Vincenzo Spadafora geplant, um über die Lage zu beraten. "Unsere Pflicht ist die Regierungsbeschlüsse zu unterstützen, die im Interesse der öffentlichen Gesundheit ergriffen werden", sagte CONI-Chef Giovanni Malago. In Norditalien sind mittlerweile circa 200 Coronavirus-Fälle bestätigt, vier Menschen sind bislang an den Folgen der Infektion gestorben.

+++++23. Februar 2020+++++

Vier Serie-A-Spiele abgesagt

Die Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens hat zur Absage von vier für Sonntag angesetzten Serie-A-Spielen geführt. Am Sonntagnachmittag sagte der Verband zusätzlich die Begegnung zwischen dem FC Turin und Parma Calcio ab, bereits zuvor wurden die Partien zwischen Inter Mailand und Sampdoria Genua, Atalanta Bergamo und US Sassuolo Calcio sowie Hellas Verona und Cagliari Calcio gestrichen, da alle Sportveranstaltungen in der Lombardei und Venetien abgesagt wurden.

Desweiteren prüft der Verband, Partien ohne Zuschauer auszutragen, um nicht weitere Spiele verlegen zu müssen. Angesichts des dichten Spielkalenders wäre es problematisch, diese nachzuholen, hieß es am Sonntag aus Verbandskreisen. "Wir müssen übertriebene Panikmache, aber auch gefährliche Situationen für die öffentliche Gesundheit vermeiden. Daher haben wir sportliche Veranstaltungen in den Gebieten abgesagt, in denen Infektionen gemeldet wurden", sagte der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora.

Damit wollen die Behörden eine noch weitere Verbreitung des Virus eindämmen. In Italien sind mittlerweile 79 Coronavirus-Fälle bestätigt, zwei Menschen sind bislang an den Folgen einer Infektion gestorben.

+++++21. Februar 2020+++++

Tokio verärgert über London-Angebot für Übernahme der Spiele

Tokio hat verärgert auf das Angebot Londons reagiert, als Ersatz-Ausrichter für die Olympischen Sommerspiele in diesem Jahr zur Verfügung zu stehen. Yuriko Koike, die Gouverneurin der japanischen Hauptstadt, bezeichnete am Freitag einen entsprechenden Tweet des Londoner Bürgermeister-Kandidaten Shaun Bailey als "unangebracht".

Angesichts des in China grassierenden Coronavirus hatte Bailey am Tag zuvor folgenden Tweet abgesetzt: "London kann die Olympischen Spiele 2020 ausrichten. Wir haben die Erfahrung und die Infrastruktur. Angesichts der Epidemie könnte es die Welt brauchen, dass wir antreten. Als Bürgermeister will ich klarstellen, dass London die Spiele ausrichten kann."

Bailey ist der Kandidat der Konservativen bei der diesjährigen Wahl des neuen Stadtoberhauptes. London hatte 2012 zum dritten Mal nach 1908 und 1948 die Sommerspiele ausgerichtet.

Derzeit gibt es allerdings noch keine Hinweise darauf, dass es zu einer Verlegung oder gar einer Absage der Spiele in Tokio kommen könnte. Dies hatte in der vergangenen Woche auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) erklärt. "Der Ratschlag, den wir von der Weltgesundheitsorganisation erhalten haben, besagt, dass es keinen Grund für einen Notfallplan bezüglich einer Absage oder Verlegung der Spiele gibt", erklärte John Coates, Präsident der IOC-Koordinierungskommission.

Yuriko Koike wies daher jedwede Spekulationen energisch zurück und meinte im Gegenzug in Richtung der britischen Metropole: "Der Versuch, diese Angelegenheit zu einem Thema der Bürgermeisterwahl zu machen, ist unangemessen." Ferner fügte sie an: "Ein Grund, warum das Coronavirus in Japan internationale Beachtung findet, ist das Kreuzfahrtschiff mit mehr als 600 Infizierten. Und dieses Schiff ist ein britisches. Ich wünsche mir, dass solche Aspekte verstanden werden."

+++++21. Februar 2020+++++

Chinas Fußball-Frauen spielen Olympia-Quali in Sydney