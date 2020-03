Corona-Krise : Italiens Fußballboss will Saison notfalls im August beenden

Juventus’ Spieler um Cristiano Ronaldo gratulieren Aaron Ramsey zu seinem Tor. Foto: AFP/VINCENZO PINTO

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Die Spitze des italienischen Fußball-Verbandes FIGC will trotz der alles bestimmenden Coronakrise im Land die Saison der Serie A im Sommer zu Ende bringen. "Wir werden alles dafür tun. Wenn es nötig ist, werden wir um die Unterstützung der UEFA und der FIFA bitten, um im Juli und August noch spielen zu können", sagte FIGC-Präsident Gabriele Gravina bei Radio Marte.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) hofft der italienische Verband auf eine Fortsetzung der unterbrochenen Spielzeit Anfang Mai. Bei einem Treffen mit der Ligaspitze, der Spielergewerkschaft und der Regierung will die FIGC die Möglichkeiten ausloten. Einen Saison-Abbruch möchte Gravina um jeden Preis vermeiden: "So lange es nur irgendwie geht, lehne ich diese Option ab."

Italien ist weltweit das vom Coronavirus am schlimmsten betroffene Land. Am Mittwoch wurde die Zahl von 7500 Todesfällen übertroffen. Insgesamt sind vorwiegend im Norden des Landes rund 75.000 Menschen an COVID-19 erkrankt.

+++++25. März 2020+++++

Champions-League-Finale der Handballer soll im August stattfinden

Die Europäische Handball-Föderation hat am Mittwoch einen Plan für eine mögliche Fortsetzung des internationalen Spielbetriebs vorgestellt. Bestandteil dieses Terminkalenders sind auch neue Daten für die Finalturniere in den wichtigsten Club-Wettbewerben. So rückt das Final Four der Champions League in Köln vom 30./31. Mai auf den 22./23. August, die Endrunde im EHF-Pokal in Berlin vom 23./24. Mai auf den 29./30. August.

Wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie ruht der europäische Spielbetrieb zunächst bis Ende Mai. Vom 1. Juni an sollen dann wieder Europapokal-Spiele stattfinden. In der Champions League steht noch das Achtelfinale aus, im EHF-Pokal fehlen noch zwei Spieltage bis zum Abschluss der Gruppenphase.

„Wir sind uns bewusst, dass dieses Szenario von der weiteren Entwicklung rund um das Coronavirus und behördlichen Entscheidungen abhängt“, sagte EHF-Präsident Michael Wiederer.

+++++25. März 2020+++++

DTM-Saisonstart auf Juli verlegt

Der Saisonstart in der DTM wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den Sommer verlegt, die ersten fünf Rennen werden verschoben. Das gab die ITR, Dachorganisation der Tourenwagen-Rennserie, am Mittwoch bekannt. Die Saison soll nun am 10. bis 12. Juli auf dem Norisring in Nürnberg beginnen. Ursprünglich war der Start für das Wochenende vom 24. bis 26. April im belgischen Zolder vorgesehen.

Neben Zolder sollen auch die Stationen Lausitzring, St. Petersburg/Russland, Anderstorp/Schweden und Monza/Italien einen Platz in der zweiten Jahreshälfte erhalten. In Monza soll am 13. bis 15. November das Saisonfinale stattfinden.

Bereits gekaufte Tickets für die DTM-Rennwochenenden 2020 behalten ihre Gültigkeit auch für neu terminierte Veranstaltungen, teilte die ITR mit.

+++++25. März 2020+++++

Beachvolleyball: Major-Turnier in Hamburg fällt aus

Das Major-Turnier der Beachvolleyballer in Hamburg fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Ursprünglich war das Turnier im Hamburger Tennisstadion am Rothenbaum vom 19. bis 23. August geplant.

„Nun sagen Experten vorher, dass man in den Monaten Juli und August mit dem Höhepunkt der Pandemie rechnen muss. Und das wiederum bedeutet für uns, dass zum jetzigen Zeitpunkt niemand die Verantwortung übernehmen kann, mit ruhigem Gewissen und aus voller Überzeugung an die Umsetzung der geplanten Events heranzugehen“, sagte Hannes Jagerhofer, der Gründer der Major-Serie. Auch das Turnier in Wien wurde abgesagt.

„Momentan bleibt uns nur die Hoffnung, dass die globale Krise bald abebbt und unter Kontrolle gebracht wird. Dann werden wir mit voller Energie und ungebrochenem Einsatz die Arbeit zur Realisierung unserer Veranstaltungen im Jahr 2021 in Angriff nehmen“, ergänzte Jagerhofer. Im vergangenen Jahr waren in Hamburg mehr als 100 000 Besucher zur Beachvolleyball-Weltmeisterschaft gekommen.

+++++25. März 2020+++++

Spanischer Fußballverband unterstützt Clubs

Der spanische Fußball-Verband (RFEF) hat finanzielle Hilfen für jene Clubs der dritten und vierten Liga angekündigt, die wegen der Auswirkungen der Corona-Krise und der Aussetzung aller Spiele in Schwierigkeiten geraten. Man werde für solche Vereine zinslose Kredite in Höhe von bis zu vier Millionen Euro zur Verfügung stellen, sagte RFEF-Präsident Luis Rubiales am Mittwoch bei einer Videokonferenz der Chefs der Regionalverbände. Die Rückzahlung der Kredite könne nach zwei Jahren beginnen.

Im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Unterstützung der semiprofessionellen und weniger finanzkräftigen Clubs verkündete Rubiales auch, dass es in den nächsten zwei Jahren keinen Verbandsbeitrag geben werde. Für die Profi-Clubs der ersten und zweiten Liga erwäge man eine Kreditlinie von insgesamt 500 Millionen Euro, an der sich aber auch die Profiliga und die finanziell stärksten Vereine beteiligen müssten, so Rubiales.

Zudem will der RFEF die Ärzte des Verbandes für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zur Verfügung stellen. Das Hotel Residencia auf dem Trainingsgelände der Nationalmannschaft in Las Rozas bei Madrid könne zudem falls nötig zum Krankenhaus umfunktioniert werden, so der Verbandsboss.

Zur ausgesetzten Saison in Spanien sagte Rubiales, man werde die verschiedenen Ligen bei einer Entspannung der Situation in den nächsten Wochen auch bis August oder September zu Ende austragen können - gegebenenfalls mit Geisterspielen. Begegnungen alle 48 Stunden, wie sie von einigen nicht nur in Spanien vorgeschlagen worden waren, schloss der Verbandschef allerdings aus.+++++25. März 2020+++++

Kontinental Hockey League bricht Saison wegen Corona ab

Die Kontinental Hockey League (KHL) hat ihre Saison wegen der Coronavirus-Pandemie nun doch vorzeitig abgebrochen. Nach einer einwöchigen Unterbrechung sehe man sich zu diesem Schritt gezwungen, weil sich die Situation mit dem Coronavirus nicht in die erhoffte Richtung entwickelt habe, teilte die russisch dominierte Eishockey-Liga am Mittwoch mit. Ob ein Meistertitel vergeben wird, wurde noch nicht entschieden. Die Entscheidung über die Platzierungen der Teams wurde auf die nächste Sitzung der KHL-Verantwortlichen verschoben.+++++25. März 2020+++++

VfL Wolfsburg trainiert trotz verlängerter Spielpause weiter

Trotz der Entscheidung des DFL-Präsidiums, den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga vorerst bis zum 30. April aussetzen zu wollen, trainiert der VfL Wolfsburg weiter. „Unabhängig von der verlängerten Aussetzung des Spielbetriebs wird unsere Mannschaft in dieser Woche wie gehabt weiter trainieren“, sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Die Niedersachsen hatten ihre Mannschaft zu Beginn der Woche wieder versammelt und trainieren seitdem in kleinen Gruppen unter strengen Hygienevorschriften im Kraftraum. Wie es in der kommenden Woche weitergeht, steht noch nicht fest. Das DFL-Präsidium hatte am Dienstag entschieden, dass bis zum 30. April nicht gespielt wird. Die Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs muss dem am 31. März noch zustimmen, was aber als sicher gilt.

+++++25. März 2020+++++

3. Liga: Kurzarbeit bei Würzburger Kickers

Zur vorübergehenden Sicherung der insgesamt 160 Arbeitsplätze im Stammverein ist der Fußball-Drittligist Würzburger Kickers in Kurzarbeit gegangen. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Damit reagieren die Würzburger auf die Einnahmeausfälle infolge der Spielpause aufgrund der Coronakrise. Für die ausgegliederte Lizenzspieler-Abteilung befinde sich der Vorstand "in finalen Gesprächen".

+++++25. März 2020+++++

NFL schließt sämtliche Teameinrichtungen in den USA

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die US-Football-Liga NFL ihre Klubs angewiesen, sämtliche Teameinrichtungen zu schließen. Die Regeln sollten sicherstellen, dass "alle Klubs unter gleichen Voraussetzungen operieren und dass die NFL sich in dieser Zeit weiter verantwortungsvoll verhält", sagte Commissioner Roger Goodell. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 8. April gelten.

Alle NFL-Klubs hatten ihren Spielern bereits zuvor untersagt, das Gelände zu betreten, es sei denn, es war eine medizinische Behandlung notwendig. Die meisten Mannschaften hatten jedoch noch eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern in ihren Büros. Ab Mittwochabend (Ortszeit) erhält lediglich noch das medizinische Personal sowie das Sicherheitspersonal Zutritt zum Gelände.

+++++25. März 2020+++++

Basketball: Skyliners beantragen Kurzarbeit - "wir kämpfen ums Überleben"

Der Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners hat im Kampf um das finanzielle Überleben für alle Festangestellten Kurzarbeit beantragt. Abgesehen von einer Notbesetzung arbeite der Klub derzeit vom Home Office aus, teilten die Skyliners mit. Die Erreichbarkeit über Telefon oder die sozialen Netzwerke sei gewährleistet.

Die Entscheidung sei "wirtschaftlich sinnvoll um die Zukunft des Klubs zu sichern", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Gunnar Wöbke: "Die Lage ist für uns extrem, wir kämpfen ums Überleben. Wir tun alles, um sie so gut wie möglich zu meistern und verfolgen dabei einen konsequenten Weg."

+++++25. März 2020+++++

Handball: Gehaltsverzicht auch bei Hannover-Burgdorf

Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise haben auch die Spieler des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf geschlossen einem Gehaltsverzicht zugestimmt. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Zuvor hatten bereits etliche andere Bundesligisten ähnliche Vereinbarungen mit ihren Spielern getroffen.

Für Hannovers Kapitän Fabian Böhm war klar, "dass wir als Mannschaft in ungewissen und unsicheren Zeiten vorangehen wollen. Es kann nur funktionieren, wenn jeder seinen Beitrag leistet." Die Handball-Saison ist wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 23. April ausgesetzt.

+++++25. März 2020+++++

Boxen: Rückkampf zwischen Fury und Wilder wegen Corona verlegt

Der dritte Kampf zwischen dem englischen Box-Weltmeister Tyson Fury und dem entthronten US-Amerikaner Deontay Wilder fällt ebenfalls der Coronakrise zum Opfer. Der für den 18. Juli in Las Vegas angesetzte erneute Rückkampf wird verlegt und frühestens im Oktober ausgetragen, das sagte Promoter Bob Arum dem US-Portal ESPN am Dienstag.

"Wir konnten den beiden nicht garantieren, dass der Kampf an diesem Tag stattfindet", sagte Arum: "Wo sollen sie dafür trainieren? Wie sollen wir Tickets verkaufen? Es macht auch keinen Sinn, den Kampf zu planen, wenn die Briten nicht mal anreisen können.“

+++++25. März 2020+++++

NHL verlängert Schließung der Trainingszentren

Die Geschäftsstellen und Trainingszentren in der NHL sollen nach dem Willen der Liga bis mindestens einschließlich 6. April geschlossen bleiben. Eine entsprechende Empfehlung kommunizierte die stärkste Eishockey-Liga der Welt am Dienstag (Ortszeit) an ihre Teams. In dieser Zeit sollen Spieler und Angestellte sich möglichst isolieren. Ursprünglich hatte die Liga eine entsprechende Empfehlung bis zum 27. März ausgesprochen

+++++24. März 2020+++++

Keine Fußballspiele mit Zuschauern in den Niederlanden bis 1. Juni

In den Niederlanden werden bis zum 1. Juni auf keinen Fall Fußball-Spiele mit Zuschauern stattfinden. Das hat der Verband am Dienstag entschieden. Ob die derzeit unterbrochene Ehrendivision mit sogenannten Geisterspielen fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. Derzeit ist der Spielbetrieb bis zum 6. April ausgesetzt. Der KNVB und die Liga wollen bis dahin klären, wie es weitergehen soll.

Der niederländische Justizminister Ferdinand Grapperhaus hatte am Montag verkündet, dass in den Niederlanden alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte bis zum 1. Juni verboten sind. Noch nicht ganz klar ist, ob es für Sport-Veranstaltungen Ausnahmen geben wird, durch die die Saison zumindest ohne Zuschauer beendet werden könnte.

+++++24. März 2020+++++

Eigentümer von Ludogorez Rasgrad nach Corona-Erkrankung wieder gesund

Der Eigentümer des bulgarischen Fußball-Clubs Ludogorez Rasgrad, Kiril Domustschiew, hat seine Coronavirus-Erkrankung weitgehend auskuriert. Das teilte der 50-Jährige am Dienstag auf Facebook mit. Der Großunternehmer war vor einer Woche positiv auf das Virus getestet worden. „Ich habe Covid-19 besiegt und habe schon Antikörper“, schrieb er jetzt. Domustschiew war in einer Klinik in der Hauptstadt Sofia behandelt worden. In dem Balkanland gab es bis Dienstagabend 218 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, drei Todesopfer inbegriffen.

Domustschiews Club Rasgrad hatte es in der Europa League bis in die Zwischenrunde geschafft, war dort aber an Inter Mailand gescheitert.+++++24. März 2020+++++

Darts: Premier-League-Event in Berlin wird verlegt

Die deutsche Veranstaltung der Premier League Darts ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie ebenfalls verschoben worden. Wie der Profiverband PDC am Dienstag mitteilte, wird das ursprünglich für den 23. April angesetzte Event in Berlin auf den 3. September verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Premier League 2020 war am 6. Februar im schottischen Aberdeen gestartet. Neun Spieler gehören zum festen Teilnehmerfeld, zudem ist an den ersten neun Wochen jeweils ein sogenannter Challenger dabei. Die bislang letzte Veranstaltung fand am 12. März in Liverpool statt, ehe die Coronakrise die PDC zum Handeln zwang und der Spielbetrieb zum Erliegen kam. Nächste Station wäre nun Glasgow am 7. Mai.

+++++24. März 2020+++++

Europäischer Hockey-Verband streicht kontinentale Klubwettbewerbe

Der europäische Hockey-Verband EHF hat wegen der Coronakrise all seine Klubwettbewerbe abgesagt. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. "Wir sind sehr enttäuscht, stellvertretend für jeden Spieler, Trainer, Offiziellen, Schiedsrichter, Fan und freiwilligen Helfer, dass wir diese Entscheidung treffen mussten, die EuroHockey Club Trophy und die Challenge-Events 2020 abzusagen", sagte EHF-Präsidentin Marijke Fleuren. Der Verband habe verhindern müssen, dass jeder für sich selbst entscheide, so Fleuren.

+++++24. März 2020+++++