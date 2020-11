Spielplan, Gruppen, Spielorte : Das müssen Sie zur EM 2021 wissen

München Das Teilnehmerfeld steht und die Europameisterschaft 2021 rückt immer näher. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Spielplan, Spielorten, Gruppen, Terminen, Tickets und TV-Übertragungen.

Wann findet die Fußball-EM 2021 statt?

Die EM 2021 wurde nun vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 angesetzt, geht also einen Monat lang. Eigentlich hätte sie bereits im Sommer 2020 stattfinden sollen.

Warum wurde die EM von 2020 auf 2021 verschoben?

Wo wird die EM 2021 ausgetragen?

Die Spielorte der Europameisterschaft sind über 12 Länder auf 12 Städte verteilt. Ausrichterländer sind so neben Deutschland auch England, Italien , Ungarn, Russland, Rumänien, Niederlande , Schottland, Irland, Spanien, Dänemark und Aserbaidschan.

In welchen Städten und Stadien wird gespielt?

Wo spielt die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2021?

Alle Deutschland-Spiele der Vorrunde werden in München, in der Allianz Arena ausgetragen.

Wie viele Nationen sind vertreten?

Insgesamt haben sich 24 Nationalmannschaften qualifiziert, die in sechs Vorrundengruppen eingeteilt wurden. Wie sie sich qualifiziert haben.

Wer hat die letzte EM gewonnen?

Titelverteidiger ist Portugal. Bei der EM 2016 besiegten die Portugiesen um Superstar Christiano Ronaldo in der Nachspielzeit überraschend Frankreich . Spieler des Turniers und Torschützenkönig wurde der Franzose Antoine Griezmann . Die besten EM-Torjäger.

Wie viele Spiele gibt es bei der EM 2021?

Welche Gruppen gibt es in der Vorrunde? In welcher Gruppe spielt Deutschland?

Gespielt wird bei der EM 2021 in sechs Gruppen von A bis F. Deutschland spielt in der Gruppe F. Und so sehen die restlichen Vorrundengruppen aus: zur Infostrecke.