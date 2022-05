Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Was Sie im Vorfeld zur Wahl wissen sollten

199 Abgeordnete sitzen derzeit im Landtag Nordrhein-Westfalen. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Liveblog Mönchengladbach Diese Woche steht die Landtagswahl an. Welche Direktkandidaten aufgestellt wurden und was Sie sonst schon wissen sollten, erfahren Sie in unserem Liveblog.