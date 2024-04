Extra für Fußball-EM errichtet Erste Einblicke in Polizei-Lagezentrum in Neuss

Knapp 50 Tag vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gibt das Land NRW erste Einblicke in ein extra für das Großevent aufgebautes Lagezentrum der Polizei in Nordrhein-Westfalen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) besucht an diesem Dienstag (23. April 2024, 9.30 Uhr) das im Aufbau befindliche „International Police Cooperation Center“ (IPCC) in Neuss. Dort sollen während der EM unter der Leitung von NRW wichtige polizeiliche Informationen zu den Spielen gesammelt, bewertet und gesteuert werden.