EM-Finale : England singt sich warm – Polizei bittet um Rücksicht

London Englische Fans singen sich schon Stunden vor dem Anpfiff des Finals der Fußball-Europameisterschaft warm und feiern auf den Straßen, in Fanzonen und in Bars. Nicht überall blieb es friedlich.

In London stimmen sich Zehntausende Fußball-Fans mit Bier, Gesängen und weiß-roten Ritterkostümen auf das EM-Finale zwischen England und Italien am Abend ein. Bars, Fanzonen und Pubs waren seit dem frühen Vormittag bestens besucht - am Wembleystadion wurde es der Polizei schon mehr als drei Stunden vor dem Anpfiff zu viel.

Die Metropolitan Police forderte Fans ohne Tickets für das Spiel (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) via Durchsagen und bei Twitter eindringlich auf, dem gesamten Bezirk fernzubleiben. "Bitte kommen Sie nicht nach Wembley! Es ist extrem voll dort. Das Stadion ist ausverkauft, es sind keine Karten mehr zu haben", teilten die Behörden mit. Ein Großaufgebot am und um das Stadion sei um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher bemüht.

Am Leicester Square und am Trafalgar Square sangen sich trotz hoher Corona-Zahlen in Großbritannien Tausende Fans warm. "God Save The Queen" hallte durch die Straßen, Feuerwerkskörper flogen gen Himmel. In ganz England warteten die Menschen und hofften auf den ersten großen Fußballtitel seit dem WM-Triumph 1966. Selbst Queen Elizabeth hatte dem Team und dessen Trainer Gareth Southgate in einer persönlichen Botschaft Glück gewünscht.