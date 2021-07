Vor EM-Finale : Fans versuchen ins Wembley-Stadion zu stürmen

London Fußballfans haben vor dem Finale der Europameisterschaft in London versucht, das Wembley-Stadion zu stürmen. Sie durchbrachen Absperrungen und rannten Richtung Innenraum. Die Lage soll aber unter Kontrolle sein.

Vor dem EM-Finale in London haben Fußballfans englischen Medienberichten zufolge versucht, in das Wembley-Stadion zu stürmen. Das berichteten mehrere Online-Portale am Sonntag vor dem Endspiel übereinstimmend. Einem Bericht des Portals „The Athletic“ zufolge könnten Hunderte an den Sicherheitskräften vorbeigekommen sein. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass sie auch ins Stadion gelangt seien. „Sky Sports News“ sprach von bis zu 100 Fans. Inzwischen sei die Lage aber unter Kontrolle.