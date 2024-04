„Ihr seid das Gesicht des Turniers“ Mehr als 1000 Volunteers feiern Kick-off-Event zur Fußball-Europameisterschaft

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird am 14. Juni in München eröffnet. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin ausgetragen. In Düsseldorf finden insgesamt fünf Spiele statt. Für die Volunteers ist während des Turniers eine Anlaufstelle, ein sogenannter Volunteer Hub, im Maxhaus eingerichtet. Dort laden Aufenthaltsräume zum Austausch und Ausruhen ein, auch Catering und Info-Anlaufstellen sollen das Engagement wertschätzen. Zu den weiteren Benefits für diese Aufgabe gehört zum Beispiel die kostenlose Nutzung des ÖPNV. 1150 Volunteers werden während der Euro in der Arena tätig sein, 450 im Stadtgebiet