Deutliche Worte nach enttäuschender EM : Hoeneß rechnet mit Kroos ab - Ex-Nationalspieler schießt zurück

Update München Nach dem frühen Ausscheiden des DFB-Teams bei der EM hat Uli Hoeneß deutliche Kritik an der Taktik von Joachim Löw geübt. Auch in Richtung Toni Kroos fand der ehemalige Bayern-Präsident deutliche Worte. Der zurückgetretene Nationalspieler reagierte sofort.

Uli Hoeneß wählte seine Worte zunächst mit Bedacht, doch dann polterte der frühere Bayern-Präsident doch in gewohnter Manier los. Er schätze den 2014er-Weltmeister Toni Kroos , der tolle Erfolge gefeiert habe, sagte Hoeneß, aber bei dieser verkorksten EM aus deutscher Sicht sei Kroos Teil des "Hauptproblems" der Fußball-Nationalmannschaft gewesen und trage somit zumindest eine gewisse Schuld für das Achtelfinal-Aus bei der EM .

"Seine Art zu spielen, ist total vorbei", urteilte Hoeneß im Doppelpass bei Sport1: "Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren." Beim 0:2 gegen England habe Deutschland "Angsthasenfußball" gespielt und allen voran Kroos sei nur durch Querpässe aufgefallen. "Bei anderen Teams geht es mit Zug nach vorne, und bei uns wurde quer gespielt, quer gespielt, quer gespielt", sagte Hoeneß.

In seine Kritik bezog Hoeneß aber auch den langjährigen Bundestrainer Joachim Löw ein, der von der Viererkette in der Abwehr abgerückt sei, um stattdessen auf eine Dreierkette zu setzen, vor der Kroos als Mittelfeldchef auflaufen sollte. "Völlig unnötig" sei dieser Systemwandel gewesen, sagte Hoeneß: "Es soll nicht heißen, der Hoeneß haut den Löw in die Pfanne. Aber wenn man das Thema analysiert, ist es relativ einfach."