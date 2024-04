Nagelsmann bleibt Bundestrainer Ein guter Tag für den DFB, ein schlechter für den FC Bayern

Der Freitag war in der Außenwirkung ein guter Tag für den Deutschen Fußball-Bund. Und weil das oft genug nicht der Fall ist, ist es an dieser Stelle eine Erwähnung wert. Der DFB hat es also geschafft, Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nur bis zur Europameisterschaft im Sommer, sondern zwei Jahre länger, bis zur WM 2026, an sich zu binden.