Am 26. September 2021 finden in Deutschland die Bundestagswahlen statt. Was wählt man mit der Erst- und Zweitstimme? Wie sind die Umfragen zur Bundestagswahl? Wer sind die Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl? Wie werden in der Corona-Pandemie Kandidaten aufgestellt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.