O wie Opposition:

Die nicht an der Regierung beteiligten Parteien bilden das Gegengewicht zur Bundestagsmehrheit. In der aktuellen Legislaturperiode, in Zeiten der Großen Koalition, ist die Opposition jedoch ziemlich geschrumpft. Die AfD ist mit 12,4 Prozent die stärkste Oppositionspartei. Ebenfalls in der Opposition sind die FDP (11,2 Prozent), Die Linke (9,7 Prozent) und die Grünen (9,4 Prozent).