Die ersten Bundesminister der Ampel-Koalititon 2021 von Deutschland sollen stehen. Darunter: Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner. Wir stellen die Ministerposten des Kabinetts vor.

Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler

Durch die Formierung des neuen Bundestages am 26. Oktober endete das Amt von Kanzlerin Merkel und das der Bundesminister. Viele neue Minister sind bereits gesetzt, einige fehlen noch. Fest steht: Olaf Scholz (SPD) wird der neue Bundeskanzler. Am 8. Dezember soll er vereidigt werden. Der 63-Jährige blickt auf eine lange politische Karriere zurück. In den 80ern war er Juso-Bundesvize, Anfang der 2000er SPD-Generalsekretär und während der Finanzkrise 2008 war er als Bundesarbeitsminister tätig.