Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz führt die SPD als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl und will die Sozialdemokraten wieder ins Kanzleramt hieven. Ob das gelingt, war lange angesichts der zunächst niedrigen Umfragewerte unsicher. Doch in den vergangenen Wochen überholte die SPD in Umfragen sogar die CDU.