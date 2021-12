Leverkusens Bundestagsabgeordneter wird Gesundheitsminister : Wie Lauterbach die Sozialen Medien bewegt

Leverkusen Die einen wollen seine Fliege zurück, die anderen nicht. Die einen jubilieren ob seiner Ernennung zum Gesundheitsminister, die anderen motzen. Kaum eine politische Figur ist so heiß diskutiert wie der künftige Gesundheitsminister. Einen Tag nach der Bekanntgabe des neuen Jobs von Karl Lauterbach ist das nicht anders.

Am Tag nachdem Bundeskanzler in spe Olaf Scholz Lauterbach als Gesundheitsminister benannt hat, bekommt der Abgeordnete für Leverkusen über Twitter Aufträge vom Volk: Er soll zuerst die Kinder schützen und die Präsenzpflicht an Schulen aussetzen, fordert Nutzerin Petra, ein anderer will wissen, wann die Impfpflicht für alle kommt. Ein Dritter, ob Lauterbachs Projekt der Bürgerversicherung nun konkret wird.